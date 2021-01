Life

Ο Τζιμ Κάρεϊ και το σκίτσο με το “αντίο” στην Μελάνια Τραμπ

Ο Τζιμ Κάρεϊ επεφύλαξε για τη Μελάνια Τραμπ έναν όχι και τόσο τρυφερό αποχαιρετισμό.

Στο πιο πρόσφατο καλλιτέχνημά του, ο Καναδός ηθοποιός παρουσιάζει ένα όχι πολύ κολακευτικό πορτρέτο - γελοιογραφία της πρώην Πρώτης Κυρίας των ΗΠΑ.

«Ω… και αντίο χειρότερη Πρώτη Κυρία» έγραψε στη μία πλευρά του σκίτσου.

Ο ηθοποιός υπονόησε επίσης ότι σύντομα θα είναι η τρίτη πρώην σύζυγος του Ντόναλντ Τραμπ. «Ελπίζω ο διακανονισμός να μπορεί να χρηματοδοτήσει τη ζωή σας στο ρηχό τέλος» πρόσθεσε. «Ευχαριστούμε για το τίποτα».

Την ημέρα των ταραχών στο Καπιτώλιο, ο Κάρεϊ δημοσίευσε μια εικόνα του τότε Αμερικανού προέδρου Τραμπ ως «Covfefe the Killer Clown» (Confefe o Κλόουν Δολοφόνος) και τον επέκρινε για τις προσπάθειές του να «δολοφονήσει την αλήθεια και να μετατρέψει σε όπλο την άγνοια».

Confefe ήταν ένας αναγραμματισμός σε tweet του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ τον Μάιο του 2017 που γράφτηκε αντί της λέξης coverage και έγινε viral.

Τους τελευταίους μήνες, ο Τζιμ Κάρεϊ δημοσίευσε πολιτικές γελοιογραφίες, με τις οποίες εγκαλούσε τους Ρεπουμπλικάνους και γιόρτασε την εκλογή του Τζο Μπάιντεν.