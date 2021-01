Κοινωνία

“Έσπρωχναν” ηρωίνη στα Εξάρχεια (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Χειροπέδες σε δυο άτομα πέρασαν οι αστυνομικοί που γέμιζαν ναρκωτικά τις πιάτσες. Τι βρέθηκε στις έρευνες.

Δύο Αφγανοί συνελήφθησαν, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Ασφάλειας Αττικής, κατηγορούμενοι για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών κυρίως στα Εξάρχεια, αλλά και στο κέντρο της Αθήνας.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, σε έρευνες που διενεργήθηκαν βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:



ποσότητα ηρωίνης βάρους 4 κιλών και 333 γραμμαρίων

το χρηματικό ποσό των -850- ευρώ

67 φυσίγγια

4 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας

4κινητά τηλέφωνα

ιδιόχειρες σημειώσεις με χρηματικά ποσά και

πλήθος νάιλον συσκευασιών για τον επιμερισμό ναρκωτικών ουσιών



Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.