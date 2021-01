Κοινωνία

Ριφιφί στο Νέο Ψυχικό: Στενεύει ο κλοιός για τους δράστες (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Φωτογραφικά ντοκουμέντα από τις τέσσερις θυρίδες. Που στρέφονται οι έρευνες των Αρχών.

Στενεύει ο κλοιός για τους δράστες της μεγάλης κλοπής των τεσσάρων τραπεζικών θυρίδων στο Νέο Ψυχικό που διαπιστώθηκε τον περασμένο Νοέμβριο.

Οι αρμόδιοι αξιωματικοί έχουν ήδη αναλύσει μια λίστα 300 επισκεπτών του θησαυροφυλακίου (έχει περίπου 1.500 θυρίδες) την επίμαχη περίοδο και έχουν δημιουργήσει έναν ολιγάριθμο «πυρήνα» υπόπτων.

Η διάρρηξη των τεσσάρων θυρίδων ανακαλύφθηκε στις 13 Νοεμβρίου 2020 όταν μία από τις κατόχους επισκέφθηκε τον συγκεκριμένο χώρο. Οταν κατήγγειλε την κλοπή των αντικειμένων της, διαπιστώθηκε ότι τρεις μεγάλες «γειτονικές» θυρίδες είχαν επίσης γίνει στόχος διάρρηξης. Η προηγούμενη φορά που η ίδια είχε επισκεφθεί το θησαυροφυλάκιο ήταν στις αρχές Αυγούστου και δεν είχε διαπιστώσει οποιοδήποτε πρόβλημα. Οι κάτοχοι των τριών άλλων θυρίδων είχαν να επισκεφθούν το συγκεκριμένο κατάστημα τουλάχιστον 10 μήνες.

Σύμφωνα με τα φωτογραφικά ντοκουμέντα που παρουσιάζει η εφημερίδα «τα Νέα» από τις τέσσερις διαρρηγμένες θυρίδες (με χρήματα και τιμαλφή που κοστολογούνται περίπου στα 5 εκατ. ευρώ), αλλά και από την εξέταση από τα Εγκληματολογικά Εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ., το άνοιγμά τους έγινε με μικρό εργαλείο στο κενό που υπάρχει ανάμεσα στο μεταλλικό ντουλάπι και το πλαίσιο του φωριαμού.





Μάλιστα, στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. εκτιμούν ότι ο επιτήδειος δράστης ή και οι συνεργοί του άνοιξαν τις συγκεκριμένες θυρίδες μέσα σε λίγα λεπτά και σε χρόνο, όπως τονίζουν, κατά πολύ μικρότερο από αυτόν που είχε εκτιμηθεί αρχικά. Παράλληλα, δεν αποκλείουν η διάρρηξη να είχε γίνει σε δύο ή τρεις διαφορετικές εισόδους του δράστη στον υπόγειο χώρο της τράπεζας καθώς και ότι οι συγκεκριμένες θυρίδες στη βάση του φωριαμού κίνησαν το ενδιαφέρον των διαρρηκτών γιατί ήταν μεγαλύτερου μεγέθους και επομένως υπέθεσαν πως η λεία θα ήταν μεγαλύτερη.

Επιπλέον, από τη συγκεκριμένη εξέταση έχει διαπιστωθεί πως ο διαρρήκτης που φαίνεται ότι ήταν κάτοχος θυρίδας και είχε πρόσβαση στο θησαυροφυλάκιο μπορεί να είχε ανοίξει με το ίδιο εργαλείο και το «γλωσσίδιο» της κλειδαριάς που αντιστοιχεί στο κλειδί πασπαρτού που έχουν οι τραπεζικοί υπάλληλοι.

Ετσι εξέτασαν μια λίστα 300 επισκεπτών-κατόχων θυρίδων στο εν λόγω θησαυροφυλάκιο από τις αρχές του 2020 μέχρι τον περασμένο Νοέμβριο, εστιάζοντας πάντως στην περίοδο των καλοκαιρινών διακοπών, και με τη βοήθεια των υπευθύνων των πιστωτικών ιδρυμάτων γίνεται ανάλυση της λίστας.

Φωτογραφίες: Εφημερίδα "Τα Νέα"