Αθλητικά

Αυγενάκης: πότε θα ανοίξει ο ερασιτεχνικός αθλητισμός

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε ο υφυπουργός Αθλητισμού, για την πολύκροτη υπόθεση της σεξουαλικής κακοποίησης που κατήγγειλε η Σοφία Μπεκατώρου.

«Σήμερα ξεκινάμε έναν ανοιχτό, ευρύ διάλογο, για πρώτη φορά με την αξιοποίηση της τεχνολογίας, βάζοντας μια φόρμα ηλεκτρονική όπου θα έχουμε δυνατότητα να φιλοξενήσουμε 2.500 ερασιτεχνικά σωματεία, Ολυμπιονίκες και αύριο σε δεύτερη φάση τους άλλους 2.500, για να μιλήσουν και να πουν τις απόψεις τους».

Αυτό δήλωσε, μεταξύ άλλων, ο υφυπουργός Αθλητισμού, Λευτέρης Αυγενάκης, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό "Realfm", ενόψει των τηλεδιασκέψεων της πολιτικής ηγεσίας του αθλητισμού με σωματεία και αθλητικούς φορείς.

Αναφερόμενος στην πολύκροτη υπόθεση των καταγγελιών της Σοφίας Μπεκατώρου, ο κ. Αυγενάκης τόνισε ότι «ως κυβέρνηση είμαστε σε θέση να πούμε ότι εξετάζεται η αλλαγή του νόμου, ώστε να μην υπάρχει παραγραφή για όλα αυτά τα εγκλήματα και πράξεις βιασμού. Διότι έχει φανεί ότι δυσκολεύεται να βρει το θάρρος, το κουράγιο, τη δύναμη να το πει ευθύς αμέσως η αθλήτρια ή ο αθλητής που έχει υποστεί σεξουαλική κακοποίηση και μετά από χρόνια και εφόσον υπάρχουν συνθήκες προχωρά στη δημοσιοποίηση και στην καταγγελία, όπως έγινε με τη Σοφία Μπεκατώρου».

Ο Λευτέρης Αυγενάκης υπογράμμισε ακόμη ότι στην επόμενη συνεδρίαση της επιτροπής λοιμωξιολόγων, την προσεχή Παρασκευή (29/1), θα τεθεί στο τραπέζι το άνοιγμα του ερασιτεχνικού αθλητισμού.

«Από χώρα σε χώρα τα δεδομένα είναι διαφορετικά. Εμείς έχουμε φτιάξει μια δομή με απόφαση του πρωθυπουργού και για κάθε κλείσιμο, άνοιγμα, πρωτόκολλο, υπάρχει εισήγηση της επιτροπής λοιμωξιολόγων. Όσον αφορά τον ερασιτεχνικό αθλητισμό, ή τα κολυμβητήρια ή τη Football League, έχουμε ήδη απευθυνθεί στην αρμόδια επιτροπή και εξ όσων γνωρίζω την Παρασκευή στη συνεδρίαση της επιτροπής θα είναι από τα θέματα που θα συζητηθούν. Καταλαβαίνω πολύ καλά την κόπωση, την απογοήτευση, όλο αυτό που ακολουθεί όποιον έχει μπει στον αθλητισμό και ζητώ κατανόηση και υπομονή. Βήμα-βήμα πάμε».