Κοινωνία

Συνελήφθη την ώρα που χτυπούσε γυναίκα για να της κλέψει το ποδήλατο (εικόνες)

Απίστευτο περιστατικό στο κέντρο της Αθήνας, με θύμα μια γυναίκα. Επενέβησαν αστυνομικοί της Άμεσης δράσης.

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στο κέντρο της Αθήνας. Συγκεκριμένα, Αφγανός ληστής χίμηξε σε γυναίκα στη συμβολή των οδών Σωκράτους και Χαλκοκονδύλη και άρχισε να τη γρονθοκοπεί με μανία για να της αρπάξει το ποδήλατο.

Το θύμα έβαλε τις φωνές με αποτέλεσμα αστυνομικοί της Άμεσης Δρασης που περιπολούσαν να επέμβουν άμεσα και να περάσουν χειροπέδες στον δραστη. Το συμβάν κοινοποίησε μέσω Facebook ο συνδικαλιστής Χρήστος Μπαλάσκας, ο οποίος υπηρετεί στην Άμεση Δράση.

«24/1/2021. Πρωινή βάρδια για τη Γ αλλαγή της Άμεσης Δράσης. Το Α 3-5/Γ περιπολικό της Α/Δ περιπολούσε στο κέντρο των Αθηνών. Σε μία στιγμή επι των οδών Σωκράτους και Χαλκοκονδύλη άκουσαν μια γυναίκα να καλεί σε βοήθεια. Πλησιάζοντας είδαν έναν άνδρα να χτυπάει με μανία με γροθιές και κλωτσιές μία γυναίκα (Ελληνίδα) για να της κλέψει το ποδήλατό της. Αμέσως οι αμεσοδρασίτες ακινητοποίησαν τον Αφγανό δράστη αν και προέβαλε αντίσταση και τον δέσμευσαν. Η γυναίκα είχε τραυματιστεί ελαφρά. Άπαντες μεταφέρθηκαν στο Τ.Α. όπου συντάχθηκε δικογραφία για απόπειρα ληστείας. Συγχαρητήρια για πολλοστή φορά στο Α 3-5/Γ και γενικότερα στην Άμεση Δράση η οποία κάθε μέρα αποδεικνύει την αξία της. ΕΥΓΕ!», ανέφερε χαρακτηριστικά.