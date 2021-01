Υγεία - Περιβάλλον

Φον ντερ Λάιεν για εμβόλια: οι φαρμακευτικές να τιμήσουν τις υποχρεώσεις τους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι λέει η Πρόεδρος της Κομισιόν για το "παγκόσμιο κοινό αγαθό" και τις "μπίζνες"

Της Μαρίας Αρώνη, ανταποκρίτριας του ΑΝΤ1 στις Βρυξέλλες

Μήνυμα προς τις φαρμακευτικές εταιρείες να τιμήσουν τις υποχρεώσεις τους και να παραδώσουν τα εμβόλια που προβλέπονται βάσει των συμβολαίων που έχουν υπογραφεί, απηύθυνε με βιντεοσκοπημένο μήνυμά της στο Twitter, η Πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Στο μήνυμά της η Πρόεδρος της Κομισιόν τονίζει ότι τόσο η ΕΕ, όσο και άλλες χώρες, βοήθησαν από νωρίς στην ανάπτυξη εμβολίων κατά του κορονοϊού, χρηματοδοτώντας και επενδύοντας μεγάλα ποσά στην έρευνα και παραγωγική δυνατότητα των φαρμακευτικών εταιρειών.

"Η ΕΕ έχει επενδύσει δισεκατομμύρια" αναφέρει συγκεκριμένα η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και προσθέτει: "Τώρα οι εταιρείες πρέπει να τιμήσουν τις υποχρεώσεις τους και να παραδώσουν τα εμβόλια. Θα συσταθεί ένας μηχανισμός διαφάνειας για τις εξαγωγές των εμβολίων από την ΕΕ. Η Ευρώπη είναι αποφασισμένη να συμβάλει σε αυτό το παγκόσμιο κοινό αγαθό. Είναι όμως και θέμα "μπίζνες"."