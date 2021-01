Αθλητικά

Καταγγελία από αθλήτριες: Πρόεδρος Ομοσπονδίας “έσπρωξε” ευνοούμενες του

Τι υποστηρίζουν στην καταγγελία τους δυο πρωταθλήτριες για περιστατικό που έγινε σε διεθνή διοργάνωση.

Στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για να διερευνηθεί τυχόν διενέργεια αξιόποινων πράξεων, διαβίβασε ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λευτέρης Αυγενάκης, αναφορά – καταγγελία για πλαστογραφία αποτελεσμάτων στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα πινγκ πονγκ.

Δυο διεθνείς αθλήτριες, υποστηρίζουν ότι, στο 9ο Βαλκανικό Πρωτάθλημα Νέων – Νεανίδων το 1996 στην Πάτρα, πλαστογραφήθηκαν τα στοιχεία των αγώνων για τις συμμετοχές τους ως μελών της Εθνικής μας ομάδας και για τη διάκριση τους στο ομαδικό (χρυσό μετάλλιο). Ενώ αγωνίστηκαν εκείνες, αναγράφηκαν ότι αγωνίστηκαν και άλλες αθλήτριες.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν, «τα εν λόγω πλαστογραφημένα έγγραφα φέρουν τη σφραγίδα της ΕΦΟΕΠΑ (Ελληνική Φίλαθλη Ομοσπονδία Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης) και την υπογραφή του τότε Γενικού Γραμματέα της Ομοσπονδίας και σημερινού προέδρου της.

Οι διεθνείς αθλήτριες θεωρούν ότι η πλαστογραφία «είχε αντικειμενικό σκοπό και αποτέλεσμα να καρπωθούν τρεις άλλες αθλήτριες (τις οποίες κατονομάζουν) παράνομα και αθέμιτα, αθλητική επιτυχία και αναγνώριση και κυρίως προνόμια δημοσίου δικαίου» (εισαγωγή άνευ εξετάσεων στο Πανεπιστήμιο –Γυμναστική Ακαδημία- όπως ίσχυε τότε και σημαντική μοριοδότηση).

Επιπλέον, εξηγούν ότι «σκοπός της πλαστογραφίας ήταν να εμφανίσει τις τρεις αθλήτριες να έχουν συμμετάσχει στο 50 συν ένα τοις εκατό του συνόλου του πρωταθλήματος, όπως απαιτεί ο νόμος και αυτό επετεύχθη με την πλαστογραφία που έγινε στον ημιτελικό και στον τελικό του Βαλκανικού πρωταθλήματος».

Αναφέρουν δε ότι στην περίπτωση του τελικού αγώνα, τα έγγραφα που απέστειλε η Ομοσπονδία του πινγκ πονγκ στην Βαλκανική Ομοσπονδία (BTTU) και εκείνα που παραχώρησε στις αθλήτριες κατόπιν αιτήματός του, δεν συμπίπτουν ως προς το περιεχόμενο.

Οι καταγγέλλουσες κάνουν λόγο για την ηθική και υλική ζημία («ενδεικτικώς οι ευνοημένες αθλήτριες είναι σήμερα διορισμένες στο Δημόσιο με τη θέση προπονητή επιτραπέζιας αντισφαίρισης, ενώ εμείς όχι») και ζητούν «τέτοια φαινόμενα παρανομίας και αδικίας να καταπολεμηθούν για την κάθαρση του ερασιτεχνικού αθλητισμού που υπηρετήσαμε και υπηρετούμε».

Πηγή: zarpanews.gr