Κόσμος

Επίθεση με μαχαίρι στην Φρανκφούρτη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές. Τι αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες.

Συναγερμός σήμανε στη Φρανκφούρτη, καθώς ένας ένοπλος άνδρας πραγματοποίησε επίθεση με μαχαίρι, τραυματίζοντας πολλά άτομα.



Η αστυνομία της γερμανικής πόλης ανέφερε ότι κανένα από τα θύματα που τραυματίστηκαν δεν κινδυνεύει να χάσει την ζωή του, ενώ ο δράστης συνελήφθη.



Πηγές που επικαλείται το ΑΡ σημειώνουν πως η έρευνα είναι σε εξέλιξη και δεν μπορούν να δοθούν στη δημοσιότητα περισσότερες λεπτομέρειες για τον δράστη.