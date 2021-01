Κοινωνία

Γιατρός συνελήφθη για “φακελάκι”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία αυτόφωρης διαδικασίας.

Για δωροληψία κατηγορείται 65χρονος γιατρός δημόσιου νοσοκομείου της Αττικής, ο οποίος συνελήφθη από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία αυτόφωρης διαδικασίας.

Σύμφωνα με το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, ο γιατρός συνελήφθη χθες, Δευτέρα, μέσα στο νοσοκομείο, μετά από σχετική καταγγελία, ενώ στην κατοχή του βρέθηκε προσημειωμένο χρηματικό ποσό που είχε λάβει από ασθενή.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.