Οικονομία

Επίδομα θέρμανσης: πόσο είναι και πότε πιστώνεται (Πίνακας με παραδείγματα)

Η καταβολή θα γίνει σε δύο δόσεις, σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών.

Ξεκινά, αύριο, Παρασκευή, η καταβολή του φετινού επιδόματος θέρμανσης. Η καταβολή θα γίνει σε δύο φάσεις. Η πρώτη αφορά σε αγορές που έγιναν μέχρι και τις 21 Δεκεμβρίου 2020 και θα ολοκληρωθεί μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2021, ενώ η δεύτερη θα αφορά αγορές έως και τις 28 Φεβρουαρίου 2021 και θα γίνει μέχρι τις 31 Μαρτίου 2021.

Το Υπουργείο Οικονομικών, συνεκτιμώντας το γεγονός ότι για τις ανάγκες θέρμανσης οι πολίτες δεν χρησιμοποιούν μόνο πετρέλαιο, αλλά και άλλες εναλλακτικές θερμαντικές ύλες, όπως φυσικό αέριο και καυσόξυλα, διεύρυνε την καταβολή του επιδόματος θέρμανσης και σε όσους χρησιμοποιούν τις συγκεκριμένες λύσεις για θέρμανση. Στο πλαίσιο αυτής της διεύρυνσης, φέτος έγιναν για πρώτη φορά αποδεκτά τιμολόγια αγοράς καυσόξυλων που έχουν εκδοθεί από την 1η Ιουνίου 2020 και μετά. Συγκεκριμένα, νέοι δικαιούχοι είναι περίπου 124.000 καταναλωτές φυσικού αερίου, καταναλωτές καυσόξυλων, βιομάζας και υγραερίου, πέραν των 564.000 καταναλωτών πετρελαίου, σε σύνολο περίπου 688.000 αιτήσεων.

Με στόχο την όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματική, αλλά κυρίως κοινωνικά δίκαιη κατανομή του, ο υπολογισμός του ποσού που θα καταβληθεί ως επίδομα θέρμανσης είναι φέτος εξατομικευμένος, αφού εξαρτάται από δύο νέες παραμέτρους. Η πρώτη αφορά στην περιοχή κατοικίας των δικαιούχων, η οποία καθορίζεται από τον Ταχυδρομικό Κώδικα της διεύθυνσης που έχει δηλωθεί στην αίτηση, ενώ η δεύτερη αφορά στον αριθμό των ανήλικων μελών της οικογένειας, με το κάθε ανήλικο μέλος να δίνει προσαύξηση του επιδόματος κατά 10% και ελάχιστο ποσό, ανεξαρτήτως άλλων παραγόντων, τα 80 ευρώ.

Το νέο σύστημα υπολογισμού βασίζεται σε μελέτη της ΕΜΥ, η οποία χώρισε την Ελλάδα σε 200.000 τετράγωνα (διαστάσεων 750μ?750μ), ώστε να αποτυπώνονται με τη μέγιστη δυνατή ακρίβεια οι κλιματικές και γεωγραφικές παράμετροι. Έτσι, σε κάθε περιοχή το ύψος του επιδόματος θέρμανσης υπολογίζεται με βάση τις πραγματικές ανάγκες θέρμανσης που έχει, αναλόγως του υψομέτρου, της απόστασης από τη θάλασσα, αλλά και του αριθμού των ημερών κατά τη διάρκεια του χρόνου που έχει θερμοκρασίες χαμηλότερες των 15.5 βαθμών Κελσίου (βαθμοημέρες).

Το ύψος του επιδόματος καθορίζεται στο ποσό των διακοσίων είκοσι (220) ευρώ πολλαπλασιαζόμενο με τον συντελεστή επιδότησης ανά οικισμό, στον οποίο βρίσκεται η κύρια κατοικία, όπως αυτός προσδιορίζεται στο Παράρτημα της σχετικής Υπουργικής Απόφασης που δημοσιεύθηκε ήδη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ένα παράδειγμα: Στην περιοχή της Αττικής τον προηγούμενο χρόνο δινόταν ως επίδομα θέρμανσης το ποσό των 106 ευρώ σε οικογένεια με δύο ανήλικα παιδιά, ανεξαρτήτως της περιοχής στην οποία αυτή έμενε. Εφέτος, με τον εξατομικευμένο υπολογισμό, η ίδια οικογένεια εάν μένει στον οικισμό Πεντέλης του Δήμου Πεντέλης, όπου το υψόμετρο είναι μεγαλύτερο και οι ανάγκες θέρμανσης περισσότερες, θα λάβει μεγαλύτερο επίδομα θέρμανσης, ύψους 181 ευρώ. Η ίδια οικογένεια εάν μένει στον οικισμό Βουλιαγμένης του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, όπου το κλίμα είναι πιο ήπιο, θα λάβει 83 ευρώ. Τέλος, εάν μένει στον οικισμό της Αθήνας, θα λάβει επίδομα θέρμανσης 114 ευρώ.

"Με τον τρόπο αυτό η κατανομή του επιδόματος θέρμανσης, το οποίο δεν είναι πεπερασμένο, γίνεται με καλύτερους όρους κοινωνικής δικαιοσύνης και αποτελεσματικότητας, δύο στοιχεία που αποτελούν το κλειδί της ασκούμενης οικονομικής πολιτικής", τονίζει το υπουργείο Οικονομικών.

Δείτε την ΚΥΑ με όλες τις λεπτομέρειες, πατώντας ΕΔΩ