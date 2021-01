Υγεία - Περιβάλλον

Ατμοσφαιρική Ρύπανση: μέτρα για μείωση στις εκπομπές ρύπων

Τι προβλέπεται στην ΚΥΑ για τη δημιουργία του Εθνικού Προγράμματος Ελέγχου της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης.

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σε ανακοίνωση του υπογραμμίζει ότι «η χώρα από σήμερα αποκτά Εθνικό Πρόγραμμα Ελέγχου της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης (ΕΠΕΑΡ)» και στη συνέχεια αναφέρει τα εξής:

Με Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β 182) προβλέπονται μέτρα για τη μείωση των εθνικών εκπομπών ορισμένων ατμοσφαιρικών ρύπων για τα έτη 2020 έως 2029 και από το 2030 και μετά, για τους ρύπους διοξειδίου του θείου (SO2), οξειδίων του αζώτου (NOx), πτητικών οργανικών ενώσεων εκτός του μεθανίου (NMVOC), αμμωνίας (NH3) και λεπτών αιωρούμενων σωματιδίων (ΑΣ2,5).

Οι εθνικές πολιτικές και τα μέτρα που περιλαμβάνει το ΕΠΕΑΡ αφορούν στον αγροτικό τομέα, τον τομέα διαχείρισης αποβλήτων και τον τομέα των μεταφορών.

Υπενθυμίζεται ότι το ΕΠΕΑΡ είχε αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας όπου και έλαβε χώρα εκτενής δημόσια διαβούλευση με εξαιρετικά ενδιαφέρουσες και εύστοχες παρατηρήσεις αναφορικά με τα μέτρα και τις πολιτικές που περιέχονται στο θεσμοθετημένο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ).