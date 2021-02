Πολιτισμός

ΕΚΚ: θετικός απολογισμός για τις ελληνικές ταινίες το 2020

Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου συνοψίζει την πορεία του ελληνικού σινεμα΄στην δύσκολη χρονιά της πανδημίας.

Το 2020, παρά τις δυσκολίες και τα εμπόδια που προκάλεσε η πρωτοφανής και συνεχιζόμενη υγειονομική κρίση, ήταν καλή χρονιά για την ελληνική ταινία όλων των κατηγοριών (μυθοπλασίας μεγάλου και μικρού μήκους, αλλά και ντοκιμαντέρ) πέραν των εθνικών μας συνόρων, τονίζει σε ανακοίνωση του το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου (ΕΚΚ).

Ειδικότερα, το ΕΚΚ αναφέρεται σε συμμετοχές και διακρίσεις σε φεστιβάλ, στα θετικά σχόλια στον διεθνή ειδικό Τύπο, στην θετική ανταπόκριση ξένων διανομέων, στην παρουσία των Ελλήνων παραγωγών και δημιουργών στα τμήματα των αγορών ευρωπαϊκών κινηματογραφικών φεστιβάλ, αλλά και σε διεθνή προγράμματα όπου αναπτύσσονται κινηματογραφικά σχέδια.

Σημαντική ήταν και η στήριξη της ελληνικής κινηματογραφίας στο πλαίσιο των διεθνών συμπαραγωγών, συνεχίζει η ανακοίνωση του ΕΚΚ.

Συγκεκριμένα, τη διετία 2019-2020, ξένοι συμπαραγωγοί χρηματοδότησαν με 3.463.661 ευρώ 10 κινηματογραφικά έργα μεγάλου μήκους ελληνικής πρωτοβουλίας (7 μυθοπλασίας και 3 ντοκιμαντέρ). Η χρηματοδότηση του ΕΚΚ, βάση των δυνατοτήτων του, στα συγκεκριμένα έργα ήταν 1.043.000 ευρώ.

«Η εξωστρέφειά της ελληνικής ταινίας, που είναι επιδίωξη και του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, την χαρακτήρισε σημαντικά την χρονιά που πέρασε κι είχε ως αποτέλεσμα τη διαρκή ελληνική παρουσία σε διεθνείς φεστιβαλικές διοργανώσεις. Αν στο εσωτερικό η “Ευτυχία” των 670.000 θεατών καλλιέργησε υψηλές προσδοκίες για έναν ποιοτικό ελληνικό κινηματογράφο με την καλλιτεχνική και εμπορική του πλευρά σε ισορροπία, στο εξωτερικό τα “Μήλα” ανέδειξαν μια σύγχρονη οικουμενική θεματική που τον ξεχωρίζει.

Εδώ και χρόνια υπάρχει μια παρεξήγηση ότι ο ελληνικός κινηματογράφος είναι ο φτωχός συγγενής τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό της χώρας και ότι η εμβέλειά του είναι περιορισμένη και εξαντλείται μέσα στην κλειστή κοινότητά του. Η πραγματική εμβέλεια όμως της ελληνικής ταινίας διαψεύδει τις δοξασίες αυτές και τα στοιχεία αποδεικνύουν ότι η δυναμική των Ελλήνων κινηματογραφιστών αναγνωρίζεται στο εξωτερικό και θέτει τις βάσεις για να επαναπροσδιορίσουν τη σχέση τους με το ελληνικό κοινό», σημειώνει ο πρόεδρος του Δ.Σ του ΕΚΚ, Μάρκος Χολέβας.