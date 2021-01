Κόσμος

Θετικός στον κορονοϊό ο Κάρλος Σλιμ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

΄Τι αναφέρουν οι πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του. Τι λέει ο γιός του.

Ο πλουσιότερος άνθρωπος στην Λατινική Αμερική και μεταξύ των πλουσιότερων στον κόσμο, ο μεξικανός δισεκατομμυριούχος Κάρλος Σλιμ, βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό.

Ο 80χρονος μεξικανός μεγιστάνας των τηλεπικοινωνιών έχει εμφανίσει "ήπια συμπτώματα" και "πάει καλά", όπως έγραψε ο γιος του στο Twitter.

H είδηση έγινε γνωστή μια ημέρα μετά την ανακοίνωση ότι ο πρόεδρος της χώρας, ο 67χρονος Αντρές Λόπες Ομπραδόρ, έχει νοσήσει με covid-19.

Το Μεξικό είναι ανάμεσα στις περισσότερο πληγείσες χώρες από την πανδημία με πάνω από 1,7 εκατομμύρια επιβεβαιωμένα κρούσματα από την έναρξη της πανδημίας και περισσότερους από 150.000 θανάτους.

Στην χθεσινή ανάρτησή του στο Twitter ο γιος του Σλιμ, ο Κάρλος Σλιμ Ντόμιτ, έγραψε ότι ο πατέρας του "σημειώνει πολύ καλή πρόοδο έπειτα από μια εβδομάδα με ήπια συμπτώματα".

Ο μεγιστάνας και η οικογένειά του, που ελέγχουν τον μεγαλύτερο πάροχο τηλεπικοινωνιών του Μεξικού, την America Movil, διαθέτουν περιουσία που ανέρχεται σε 52 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με τον κατάλογο με τους πλουσιότερους ανθρώπους του Forbes για το 2020.