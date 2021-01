Οικονομία

ΟΠΕΚΑ: πότε καταβάλλονται τα επιδόματα

Δείτε αναλυτικά πότε και ποια επιδόματα θα καταβληθούν στους δικαιούχους.

Στις 29 Ιανουαρίου 2021, τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα, όπως είθισται, ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) θα καταβάλει τα εξής επιδόματα:

- Επίδομα παιδιού (Α21)

- Επίδομα γέννησης

- Επίδομα στέγασης

- Επίδομα στεγαστικής συνδρομής ανασφάλιστων υπερηλίκων

- Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα

- Προνοιακά αναπηρικά και διατροφικά επιδόματα

- Επίδομα ομογενών

- Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων

- "Σύνταξη Υπερηλίκων του ν. 1296/1982"

- Επίδομα ορεινών και μειονεκτικών περιοχών για τα έτη 2019 και 2020

- "Συνεισφορά Δημοσίου του ν. 4605/2019"

- Συνεισφορά Δημοσίου για δανειολήπτες που έχουν πληγεί από τις συνέπειες του κορονοϊού Ν. 4714/2020 (Πρόγραμμα Γέφυρα).