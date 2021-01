Κόσμος

Μπολσονάρου και υιοί: “τσουνάμι” οι επιθέσεις σε ΜΜΕ το 2020

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι έδειξε ο "απολογισμός" της στοχοποίησης των δημοιογράφων και των μέσων ενημέρωσης απο τον ηγέτη και τα μέλη της οικογένειας του.

Ο Βραζιλιάνος πρόεδρος Ζαΐχ Μπολσονάρου και τα μέλη της οικογένειάς του, εξαπέλυσαν φραστικές επιθέσεις ενάντια στον βραζιλιάνικο Τύπο 580 φορές το 2020 και τις πρώτες μέρες του τρέχοντος έτους, κατηγορώντας τα μέσα ενημέρωσης για «πανικό» και για τους θανάτους εξαιτίας του νέου κορονοϊού, ανέφερε σήμερα σε έκθεσή τους η οργάνωση Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα.

Για το έτος που ξεκίνησε «ο τόνος έχει δοθεί», σύμφωνα με τη διεθνή ΜΚΟ που εδρεύει στη Γαλλία, η οποία παρέθεσε δήλωση του ακροδεξιού Βραζιλιάνου προέδρου που είπε ότι τα μέσα ενημέρωσης είναι «χειρότερα από σκουπίδια, καθώς τα σκουπίδια είναι ανακυκλώσιμα».

«Ο Τύπος είναι υπεύθυνος για τον πανικό στη χώρα και για την απώλεια ανθρώπινων ζωών λόγω της πανδημίας, μια εθνική ντροπή», είπε αυτό τον μήνα ο Μπολσονάρου, ο οποίος επικρίνεται ότι υποβαθμίζει διαρκώς την πανδημία από το ξεκίνημά της, ενώ περισσότεροι από 217.000 άνθρωποι στην χώρα έχουν πεθάνει λόγω της Covid-19 και η Βραζιλία κατατάσσεται δεύτερη παγκοσμίως ως προς τον αριθμό των θυμάτων της πανδημίας και τρίτη ως προς τον αριθμό των μολύνσεων σε απόλυτα μεγέθη.

Για το 2020, η ΔΧΣ καταδίκασε «τον τρόπο με τον οποίο ο πρόεδρος, η οικογένειά του και το περιβάλλον του, τελειοποίησαν (...) ένα σύστημα που αποσκοπεί στη δυσφήμιση του Τύπου και στη φίμωση επικριτικών και ανεξάρτητων δημοσιογράφων».

Σε αυτή την εντονότατα επικριτική έκθεση με τίτλο: «Σκοτεινό Έτος για την Ελευθερία του Τύπου στην Βραζιλία», η οργάνωση τόνισε πως «το 85% των επιθέσεων (...) που εξαπέλυσε το "σύστημα Μπολσονάρου" το 2020 προήλθε από τον πρόεδρο και τους γιους του», συμπεριλαμβανομένων των τριών μεγαλύτερων που κατέχουν πολιτικά αξιώματα.

Ο Ζαΐχ Μπολσονάρου επιτέθηκε στον Τύπο 103 φορές, ο βουλευτής Εντουάρντο Μπολσονάρου 208, ο Κάρλος, δημοτικός σύμβουλος στο Ρίο ντε Τζανέιρο, 89 και ο γερουσιαστής Φλάβιο 69. Τις φραστικές τους επιθέσεις τις δημοσίευσαν ως επί το πλείστον σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κατά κύριο λόγο στο twitter.

Οι δημοσιογραφικοί όμιλοι Globo και Folha de S. Paulo, επικριτικοί της κυβέρνησης, ήταν οι κύριοι στόχοι της οικογένειας Μπολσονάρου.

Για την ΔΧΣ, οι σεξιστικές και μισογυνιστικές επιθέσεις ήταν το 2020 «ένα ισχυρό σημάδι του μπολσοναρισμού».

Ο Εντουάρντο Μπολσονάρου καταδικάστηκε πρωτοδίκως την περασμένη εβδομάδα και υποχρεώθηκε να καταβάλει αποζημίωση στη δημοσιογράφο Πατρίσια Κάμπος Μέλο για «ηθικές ζημιές». Ο βουλευτής - γιος του προέδρου ισχυρίστηκε ότι η διάσημη δημοσιογράφος της εφημερίδας Folha προσπάθησε να αποσπάσει πληροφορίες επιζήμιες για τον Ζαΐχ Μπολσονάρου έναντι σεξουαλικών χαρών.

Αυτές οι κατηγορίες προκάλεσαν καταιγισμό tweet του μπολσοναρισμού σε «μια έξαρση σεξιστικών και μισογυνιστικών απειλών και προσβολών», σύμφωνα με την ΔΧΣ .

Πολλοί άλλοι δημοσιογράφοι «καλούνται να εργαστούν σε μια δυσώδη ατμόσφαιρα, στο έλεος του ψηφιακού λιντσαρίσματος των υποστηρικτών του Μπολσονάρου», τόνισε η διεθνής ΜΚΟ.

Το προεδρικό μέγαρο Αλβοράντα στην Μπραζίλια, όπου ο πρόεδρος δίνει ανεπίσημες συνεντεύξεις Τύπου τα πρωινά, είναι «θέατρο δημόσιων εξευτελισμών δημοσιογράφων».

Οι Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα αποδοκίσαν «την πορεία τοποθέτησης εμποδίων» στην κάλυψη της πανδημίας της Covid-19, με πολυάριθμες αλλαγές σε λογιστικές μεθόδους και την επίσημη αποκάλυψη δεδομένων. «Δυσκολίες που οδήγησαν τον Τύπο να δημιουργήσει μια πρωτοφανή συμμαχία για τη συλλογή δεδομένων».

Τέλος, το 2020 χαρακτηρίστηκε από «καταχρηστικές νομικές διαδικασίες» εναντίον δημοσιογράφων και μέσων μαζικής ενημέρωσης και από την αυξανόμενη πολιτικοποίηση των επίσημων μέσων ενημέρωσης, που τέθηκαν στην υπηρεσία της κυβέρνησης Μπολσονάρου.

Η Βραζιλία βρίσκεται στην 107η θέση (από τις 180) στην παγκόσμια κατάταξη της ελευθερίας του Τύπου.