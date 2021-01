Οικονομία

Εκκρεμείς συντάξεις: Ο project manager και τα μέλη της ομάδας έργου

Ποιοι αναλαμβάνουν να λύσουν το πρόβλημα με τις εκκρεμείς συντάξεις. Τι δήλωσε ο υπουργός Εργασίας.

Με απόφαση του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστή Χατζηδάκη, συγκροτείται ομάδα έργου, (με βάση τις προβλέψεις του νόμου 3144/2003), με επικεφαλής project manager, με αποστολή την ταχύτερη απονομή των συντάξεων.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η ομάδα έργου θα είναι αρμόδια για να προετοιμάζει και να εισηγείται στην κυβέρνηση διοικητικά και νομοθετικά μέτρα για την επίσπευση της απονομής των συντάξεων, καθώς και να παρακολουθεί την εφαρμογή τους. Η ομάδα έργου θα έχει στενή συνεργασία με τη διοίκηση του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), αλλά και τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και των υπόλοιπων συναρμόδιων υπουργείων. Για την υλοποίηση του project της επιτάχυνσης των συντάξεων, η ομάδα θα μπορεί να καταφεύγει, εάν και όποτε το κρίνει σκόπιμο, στις υπηρεσίες εξειδικευμένων εταιρειών του ιδιωτικού τομέα.

Επικεφαλής της ομάδας έργου τοποθετείται ο οικονομολόγος Μιχάλης Κεφαλογιάννης, στέλεχος επιχειρήσεων και τραπεζών στην Ελλάδα και το εξωτερικό, με εμπειρία στην υλοποίηση παρόμοιων σχεδίων στον δημόσιο τομέα.

Ως μέλη της Επιτροπής ορίζονται οι:

Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου, καθηγήτρια ασφαλιστικού δικαίου στη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Δρ. Αλέξανδρος Βαρβέρης, αναπληρωτής διευθυντής Εργαστηρίου Νομικής Πληροφορικής, Νομική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Δρ. Άρτεμις Δεδούλη, πρώην γενική διευθύντρια Κοινωνικών Ασφαλίσεων του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Ελένη Νιαρχάκου, προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων του e-ΕΦΚΑ

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τόσο ο επικεφαλής της ομάδας έργου όσο και τα μέλη της θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους αμισθί.

Ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστής Χατζηδάκης, δήλωσε: «Για το θέμα της απονομής συντάξεων οφείλουμε να κινηθούμε όσο πιο γρήγορα γίνεται και να χρησιμοποιήσουμε κάθε μέσο. Η αλήθεια είναι ότι το 2020, χάρη στην προσπάθεια που καταβλήθηκε από το υπουργείο και τη διοίκηση του e-ΕΦΚΑ, κατεγράφη σημαντική αύξηση της απονομής συντάξεων κατά 31% σε σχέση με το 2019.

Ωστόσο, οι προσπάθειες για την επίσπευση της απονομής των συντάξεων πρέπει να ενταθούν. Αυτή είναι η βασική αποστολή της ομάδας έργου, που, σε στενή συνεργασία τόσο με την κυβέρνηση όσο και με τη διοίκηση του e-ΕΦΚΑ, θα συμβάλει από την πλευρά της στην αντιμετώπιση του προβλήματος των εκκρεμών συντάξεων.

Για αυτονόητους λόγους, τα πρόσθετα μέτρα, που θα εφαρμοστούν, θα ανακοινωθούν τις αμέσως επόμενες ημέρες.

Το έργο είναι κρίσιμο και όλοι όσοι συμμετέχουμε στην προσπάθεια αυτή αντιλαμβανόμαστε ότι θα κριθούμε από το αποτέλεσμα».