Αθλητικά

Ηρακλής: Με το... δεξί στο FIBA Europe Cup

O “Γηραιός” δεν δυσκολεύθηκε να κάμψει την αντίσταση της ουγγρικής Κέρμεντ.

Μετά τον αποκλεισμό του από το Basketball Champions League, σε προκριματικά της Κύπρου, τον περασμένο Σεπτέμβριο, ο Ηρακλής επανήλθε... ευρωπαϊκά, με νέα προκριματικά που ξεκίνησαν σήμερα στο Ντεν Μπος της Ολλανδίας, για το FIBA Europe Cup.

Αντιμετωπίζοντας την παραδοσιακή δύναμη της Ουγγαρίας, την Κέρμεντ, δεν δυσκολεύτηκε να ανοίξει τη σειρά των αγώνων ενός προκριματικού ομίλου, με νίκη 94-86. Συμμετέχει στον πρώτο προκριματικό όμιλο της διοργάνωσης, με τη συμμετοχή ακόμη των Ρέτζιο Εμίλια (Ιταλίας) και Μονς (Βελγίου).

Οι “κυανόλευκοι” είχαν τον έλεγχο του σκορ και του ρυθμού, κατά το μεγαλύτερο κομμάτι του αγώνα, αν και σε ορισμένα σημεία έδειξαν αδυναμίες στην άμυνα και στην ομοιογένεια, ένεκα της προσθήκης δύο νέων προσώπων, των Ενετσιόνια και Ίμπακς. O Σαγκς κι ο Χάνλαν έκαναν τη... σκληρή δουλειά για να διαμορφώσει διαφορά παραπάνω από δέκα πόντους όταν μπήκε το τρίτο δεκάλεπτο και σε συνάρτηση με την πολύ καλή άμυνα και τη σωστή διαχείριση του χρόνου στην επίθεση, ακολούθησε σίγουρο “μονοπάτι” για την πρώτη του νίκη.

Η διαφορά του σταθεροποιήθηκε πάνω από τους 13-14 πόντους, ο κόουτς Καλύβας είχε αρκετές λύσεις και ανανέωνε συχνά την πεντάδα του, οι Ούγγροι παραδόθηκαν και ο Ηρακλής έκανε το πρώτο βήμα πρόκρισης στην επόμενη φάση.

Τα δεκάλεπτα: 24-19, 50-42, 72-60, 94-76

Ηρακλής (Καλύβας): Γκιουζέλης 3, Σχίζας 7, Χάτσερ 4, Χάνλαν 23, Σαγκς 15, Τσαϊρέλης 11, Μπόουλιν 9, Ενετσιόνια 7, Φίλιος, Καββαδάς 7, Βεργίνης 5, Ιμπανκς 3.

Κέρμεντ (Μρλάβιακ): Ντουράτζι 16, Φέρενς, Τάκαξ, Τέιλορ 10, Τάιμς 18, Μπάλογκ , Αϊρλαντ 11, Μόξαν 15, Μόσλι 4, Νέμεθ, Ορόζι, Τοθ 2.

Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου, η Ρέτζιο Εμίλια επικράτησε 70-69 της Μονς Ενό.

Την Τετάρτη ο Ηρακλής θα αντιμετωπίσει τη Ρέτζιο Εμίλια, (22:00) και την Παρασκευή (13:00) τη βελγική Μονς Ενό.

Να σημειωθεί ότι προκρίνονται οι δύο πρώτες ομάδες του ομίλου.