Αθλητικά

Άρης: Υπέγραψε ο Μήτρογλου

Και επίσημα στον Άρη ο 33χρονος Έλληνας επιθετικός. Η ανακοίνωση της ΠΑΕ.

Η ΠΑΕ Άρης ανακοίνωσε και επίσημα το απόγευμα της Τρίτης (26/1) την απόκτηση του Κώστα Μήτρογλου.

Ο 33χρονος Έλληνας επιθετικός, με 227 γκολ στην καριέρα του μέχρι στιγμής (κατέχει και το ρεκόρ όλων των εποχών με 16 τέρματα στο Champions League), υπέγραψε στα γραφεία του Άρη, παρουσία του προέδρου της ΠΑΕ, Θόδωρου Καρυπίδη, συμβόλαιο διάρκειας 1,5 χρόνου.

Ο Κώστας Μήτρογλου, που γεννήθηκε στις 12 Μαρτίου 1988 στις Κρηνίδες Καβάλας, γαλουχήθηκε ποδοσφαιρικά στην Μπουρούσια Μένχενγκλάντμπαχ. Ακολούθησε μια σπουδαία καριέρα σε Ολυμπιακό, Πανιώνιο, Ατρόμητο, Φούλαμ, Μπενφίκα, Μαρσέιγ, Γαλατασαράι, Αϊντχόφεν, ενώ για μια δεκαετία περίπου ήταν βασικό στέλεχος της εθνικής ομάδας (65 συμμετοχές και 17 γκολ).

Όπως καταλήγει η σχετική ανακοίνωση της ΠΑΕ: «Κώστα Μήτρογλου η οικογένεια του Άρη σε καλωσορίζει και σου εύχεται δύναμη, υγεία και να συνεχίσεις να κάνεις αυτό που ξέρεις καλύτερα απ’ όλους!».

Ο Μήτρογλου, που το πρωί πέρασε από τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις, θα παρακολουθήσει από τις εξέδρες του «Κλεάνθης Βικελίδης» την αναμέτρηση της νέας του ομάδας κόντρα στην ΑΕΛ, στο πλαίσιο της 19ης αγωνιστικής της Super League (26/1, 19:30).