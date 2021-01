Αθλητικά

“Έλαμψε” ο Αστέρας στο Ηράκλειο

“Διπλό” της ομάδας του Ράσταβατς μέσα στην έδρα του ΟΦΗ.

Ακόμη πιο «γερά» στην πρώτη εξάδα της βαθμολογίας -που οδηγεί στα πλέι-οφ- «πάτησε» ο Αστέρας Τρίπολης, μετά την σπουδαία εκτός έδρας νίκη του επί του ΟΦΗ στο «Θ. Βαρδινογιάννης» με 1-0, στο εναρκτήριο παιχνίδι της 19ης αγωνιστικής της Super League. Ο Τζίμας στο 15’ το γκολ της νίκης για τους Αρκάδες που ξέφυγαν στο +7 απ’ τον 7ο στη βαθμολογία Βόλο (έχοντας έναν αγώνα περισσότερο), έχασαν πάρα πολλές ευκαιρίες οι Κρητικοί, που «πλήρωσαν» για ακόμη μία φορά την απουσία κλασικού φορ-γκολτζή.

Με ένα πολύ πιο «ελαφρύ» σχήμα στην επίθεσή του (Λέο Τιλίκα, Σίτο, Φερνάντεθ, Τζίμας), ελλείψει του πρώτου σκόρερ του Χερόνιμο Μπαράλες (τιμωρημένος), ο Αστέρας κατάφερε να αιφνιδιάσει τον ΟΦΗ. Στο 15’, ο Σίτο έδωσε από αριστερά στον Φερνάντεθ, ο οποίος σούταρε έξω από την περιοχή, με τον Βάτερμαν να αποκρούει αρχικά, αλλά σε σημείο που έτρεξε πρώτος ο Τζίμας και με προβολή έκανε το 1-0 για τους Αρκάδες.

Μετά το γκολ ο ΟΦΗ κυριάρχησε απόλυτα στον αγωνιστικό χώρο, αλλά γκολ δεν... έβρισκε με τίποτα. Στο 21’ η κεφαλιά του Σαρδινέρο μέσα από την περιοχή, πέρασε δίπλα από το αριστερό δοκάρι, ενώ στο 24’ το πλασέ του Μεγιάδο έφυγε ελάχιστα άουτ.

Στο 36’ ο Στάικος έπιασε ένα... ασύλληπτο σουτ από τα 30 μέτρα, με τη μπάλα να τραντάζει το οριζόντιο δοκάρι του Τσιφτσή και να απομακρύνεται από την άμυνα του Αστέρα, ενώ στο 45’ ο Νέιρα εκτέλεσε φάουλ, αλλά ο Τσιφτσής μπλόκαρε σταθερά.

Στο δεύτερο 45λεπτο ο Αστέρας ισορρόπησε κάπως την κατάσταση, έκλεισε τους διαδρόμους από την πλευρά του Ουές που δημιούργησε πολλά «ρήγματα» στο πρώτο ημίχρονο κι άρχισε να κρατάει περισσότερο τη μπάλα, ψάχνοντας κι ένα δεύτερο γκολ. Στο 48’ ο Κρέσπι έφτασε κοντά στο 2-0, όμως ο Βάτερμαν μπλόκαρε σταθερά το πολύ καλό σουτ που έκανε έξω από την περιοχή.

Στο 60’ ο Σαρδινέρο ανατράπηκε από τον Καπίγια μέσα στην περιοχή, όμως ο διαιτητής Κουτσιαύτης πήρε πίσω το πέναλτι, μετά από υπόδειξη του VAR, που έδειξε πως υπήρξε οφσάιντ από τον Στάρτζεον στην αρχή της φάσης.

Στο 71’ ο Βάτερμαν απέκρουσε το τετ-α-τετ με τον Κρέσπι κρατώντας τον ΟΦΗ «μέσα» στο ματς, ενώ στο 76’ Τσιλιανίδης έχασε τεράστια ευκαιρία πλασάροντας πάνω στον Τσιφτσή, ενώ ήταν ολομόναχος στο ύψος της μικρής περιοχής.

Στο 86’ ο ΟΦΗ έχασε ακόμη μία απίθανη ευκαιρία, όταν ο Τσιφτσής δεν μπλόκαρε σταθερά τη σέντρα του Σολίς από αριστερά και ο Τσιλιανίδης που πήρε το... ριμπάουντ, από κοντά έστειλε τη μπάλα πάνω από το δοκάρι.

Οι συνθέσεις:

ΟΦΗ (Γ. Σίμος): Βάτερμαν, Ουές (82’ Γρίβας), Βούρος, Διαμαντής, Γιαννούλης, Κοροβέσης (82’ Σολίς), Μεγιάδο (74’ Ντε Γκουζμάν), Νέιρα, Στάικος (53’ Τσιλιανίδης), Στάρτζεον, Σαρδινέρο.

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Μ. Ράσταβατς): Τσιφτσής, Γκαρσία, Καστάνο, Σουάρεθ, Τασουλής (84’ Άλβαρες), Μουνάφο (57’ Καπίγια), Μπελόκ, Σίτο (77’ Χριστόπουλος), Λέο Τιλίκα (46’ Κρέσπι), Τζίμας (57’ Ριέρα), Φερνάντεθ.