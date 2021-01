Κοινωνία

Σήφης Βαλυράκης: Μαρτυρία στον ΑΝΤ1 διασώστη που τον αναζήτησε (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι λέει για το σενάριο εμπλοκής άλλου σκάφους στο δυστύχημα που στοίχισε τη ζωή στον πρώην Υπουργό.​