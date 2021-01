Πολιτισμός

Στα “σκαριά” το εμβληματικό Ιωνικό Κέντρο στη Νέα Ιωνία (βίντεο)

Έργο ορόσημο για την Ιερά Μητρόπολη Νέας Ιωνίας, Φιλαδελφείας, Ηρακλείου και Χαλκηδόνος. Τι θα περιλαμβάνει.

Όταν η ιστορία βρίσκει στέγη για να γυρίσουν μία μία οι σελίδες της. Σελίδες για την προσφυγιά, την παράδοση τις αξίες ενός ολόκληρου λαού.

Σε ένα οικόπεδο περίπου 7 στρεμμάτων που βρίσκεται έναντι του Σταθμού ΗΣΑΠ Περισσού, εντός δηλαδή του αστικού ιστού, θεμελιώνεται ένα πολυχώρος μοντέλο για την οικιστική ανάπτυξη.

Στην μεγάλη αυτή έκταση θα δημιουργηθεί ένας σύγχρονος χώρος λατρείας, παιδείας, τέχνης, εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, διαλόγου, ψυχαγωγίας, πολιτισμού, με δωρεάν και ασφαλή πρόσβαση για κάθε πολίτη. Το Ιωνικό Κέντρο αποτελεί μεγαλόπνοο όραμα του οικείου Μητροπολίτη Νέας Ιωνίας Γαβριήλ και αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2022, έτος κατά το οποίο συμπληρώνονται 100 ολόκληρα χρόνια από το Μικρασιατικό ολοκαύτωμα.

"Βρισκόμαστε στην διαδικασία της ανέγερσης του Ιωνικού κέντρου. Θα θυμίζει τις ρίζες Μικράς Ασίας και τον προσφυγικο ελληνισμό που ήρθε και έδωσε την ταυτότητα εδώ. Η προσβασιμότητα του, η δυνατότητα πολλαπλών δράσεων που θα έχει είναι το πιο σημαντικό στοιχείο, τονίζει ο Μητροπολίτης Ν. Ιωνίας και Φιλαδέλφειας, Γαβριήλ.

"Αρχίσαμε το έργο αυτή την στιγμή κάνουμε πασαλομπήξεις, είναι μεγάλο δύσκολο τεχνικά έργο αλλά ελπίζουμε σε τρία χρόνια να έχει ολοκληρωθεί", προσθέτει ο Ιωάννης Λάζος, διευθυντής τεχνικης υπηρεσίας της Μητρόπολης Ν. Ιωνίας και Φιλαδέλφειας.

Το Ιωνικό Κέντρο θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για την περιοχή, με τους κατοίκους και τους εμπόρους να περιμένουν με ανυπομονησία την ολοκλήρωση του.

Το Ιωνικό Κέντρο φιλοδοξεί να δώσει ανάσα στην τοπική κοινωνία, με χώρο πρασίνου που θα καλύπτει το 70% της συνολικής επιφάνειας του έργου. Η στήριξη για την πραγματοποίησή του προέρχεται από την Ελληνική Πολιτεία καθώς και από τη γενναία προσφορά ιδρυμάτων, ιδιωτών και ευεργετών, που τρέφουν θαυμασμό για τις αρχές και τις αξίες που το έργο αυτό θα προβάλλει.