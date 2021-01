Οικονομία

Αναστολές συμβάσεων Δεκεμβρίου: Μέχρι πότε απαγορεύονται οι απολύσεις

Εγκύκλιος της Γενικής Γραμματείας Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Διευκρινίσεις αναφορικά με τη ρήτρα διατήρησης των θέσεων εργασίας (απαγόρευση απολύσεων) από τις επιχειρήσεις που έθεσαν τις συμβάσεις εργαζομένων σε καθεστώς αναστολής τον Δεκέμβριο του 2020 παρέχει εγκύκλιος της Γενικής Γραμματείας Εργασίας του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο:

Οι επιχειρήσεις που έκλεισαν με κρατική εντολή τον Δεκέμβριο, απαγορεύεται να μειώσουν το προσωπικό τους για όσο χρονικό διάστημα οι συμβάσεις των εργαζομένων τους τελούν υποχρεωτικά σε αναστολή και, σε περίπτωση πραγματοποίησης καταγγελίας σύμβασης, αυτή είναι άκυρη.

Οι επιχειρήσεις που ανήκουν σε πληττόμενους κλάδους, σύμφωνα με τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) που ορίζονται από το υπουργείο Οικονομικών, απαγορεύεται να μειώσουν το προσωπικό τους για όσο χρονικό διάστημα κάνουν χρήση του μέτρου των αναστολών των συμβάσεων εργασίας εντός του Δεκεμβρίου. Σε περίπτωση καταγγελίας, αυτή είναι άκυρη.

Σε περίπτωση που οι συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τίθενται σε αναστολή σε διαφορετικής διάρκειας χρονικά διαστήματα, ως ισόχρονο διάστημα θεωρείται το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία που τέθηκε σε αναστολή η σύμβαση εργασίας του πρώτου εργαζομένου/ων εντός του μηνός Δεκεμβρίου έως και την ημερομηνία λήξης της τελευταίας αναστολής σύμβασης εργασίας εργαζομένου/ων της επιχείρησης εντός του ίδιου μήνα.

Ως ίδιος αριθμός θέσεων εργασίας νοείται ο αριθμός των εργαζομένων που έχει η επιχείρηση κατά τη λήξη του μέτρου των αναστολών των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων της εντός του μηνός Δεκεμβρίου, συμπεριλαμβανομένου και του αριθμού τυχόν προσλήψεων που έγιναν εντός του χρονικού διαστήματος χρήσης του μέτρου από την επιχείρηση κατά το μήνα Δεκέμβριο.