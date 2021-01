Πολιτική

Κορονοϊός - Μητσοτάκης: Ο κίνδυνος καραδοκεί, αν χρειαστεί θα προσαρμόσουμε την στρατηγική μας

Διαδικτυακά έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα της η Γραμματεία Οργανωτικού της ΝΔ, παρουσία του πρωθυπουργού.

Με ένα διαφορετικό τρόπο, προσαρμοσμένο απόλυτα στα δεδομένα της πανδημίας, έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα της η Γραμματεία Οργανωτικού της ΝΔ, παρουσία του πρωθυπουργού και προέδρου της, Κυριάκου Μητσοτάκη.

Στην ψηφιακή εκδήλωση συμμετείχαν περισσότερα από 400 κομματικά στελέχη από όλη την Ελλάδα. Το «ηλεκτρονικό» φλουρί, μάλιστα, που αντιστοιχούσε σε έναν φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή, έπεσε στη Δημοτική Τοπική Οργάνωση Καστελλορίζου.

Στο χαιρετισμό του, μεταξύ άλλων, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε πως «υπό κανονικές συνθήκες θα βρισκόμασταν στα γραφεία μας ή σε κάποιον άλλο μεγάλο χώρο, σε μια μαζική συγκέντρωση, να κόβαμε την παραδοσιακή πίτα, να ανταλλάζαμε τις ευχές μας, να σας έσφιγγα το χέρι, να σας έλεγα από κοντά ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλα όσα έχετε προσφέρει. Μόνο που αυτοί -όπως γνωρίζετε - δεν είναι κανονικοί καιροί και αναγκαζόμαστε και εμείς ως κόμμα να προσαρμοστούμε στις απαιτήσεις των καιρών».

Συνεχάρη έτσι τον γραμματέα Οργανωτικού, Στέλιο Κονταδάκη για την πρωτοβουλία της διαδικτυακής κοπής της πίτας και πρόσθεσε ότι «κάθε κρίση και κάθε πρόβλημα γεννά και ευκαιρίες. Και θέλω να σταθώ στις μεγάλες δυνατότητες που τα εργαλεία διαδικτυακής επικοινωνίας μας έδωσαν, ως κόμμα, να ενισχύσουμε τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούμε. Η πανδημία και οι διαδικτυακές επικοινωνίες αποτέλεσαν μια πρώτης τάξης ευκαιρία για μια πιο εντατική ενημέρωση των στελεχών του κόμματος από όλα τα κυβερνητικά στελέχη για την πορεία του κυβερνητικού έργου. Παλιά θεωρούσαμε ότι αυτές οι επικοινωνίες πρέπει αναγκαστικά να γίνονται δια ζώσης. Από εδώ και στο εξής θα ξέρουμε ότι θα γίνονται και δια ζώσης, αλλά θα γίνονται και ηλεκτρονικά και κατά συνέπεια χαίρομαι που το κόμμα έχει τόσο γρήγορα προσαρμοστεί και έχει αγκαλιάσει τις προκλήσεις αλλά και τις ευκαιρίες που η νέα ψηφιακή εποχή μας προσφέρει».

Ο πρωθυπουργός ανέφερε επίσης ότι «συμπληρώθηκαν πριν από λίγες ημέρες πέντε χρόνια από τότε που εκλέχτηκα πρόεδρος της ΝΔ, μέσα από μία μαζική δημοκρατική ανοιχτή διαδικασία. Και από τότε πετύχαμε πολλά. Και πιστεύω ότι και εγώ ήμουν συνεπής στη δέσμευση που είχα δώσει πρώτα και πάνω από όλα στα στελέχη της ΝΔ να ανανεώσω, να διευρύνω, να μεγαλώσω την παράταξη και τελικά να πετύχουμε το στόχο μας που δεν ήταν άλλος από το να αναδείξουμε την παράταξή μας αυτοδύναμη κυβέρνηση, ύστερα από τρεις απανωτές εκλογικές νίκες στις οποίες όλες και όλοι παίξατε έναν κυρίαρχο, έναν πολύ σημαντικό ρόλο. Και τώρα το κόμμα μας είναι στην κυβέρνηση και συμπληρώνουμε 18 μήνες. Πιστεύω ότι έχουμε κάθε λόγο να είμαστε ικανοποιημένοι από τον τρόπο με τον οποίον έχουμε διαχειριστεί τα πράγματα. Και δεν αναφέρομαι μόνο στις πολλαπλές κρίσεις, τις οποίες κληθήκαμε να διαχειριστούμε: από την κρίση στα σύνορά μας στον Έβρο,τις προκλήσεις με την Τουρκία στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, φυσικά τον COVID και τις οικονομικές επιπτώσεις και νομίζω ότι ουδέποτε στην ιστορία της μεταπολίτευσης κλήθηκε κυβέρνηση να αντιμετωπίσει τόσες μεγάλες προκλήσεις ταυτόχρονα.

Πιστεύω ότι έχουμε κάνει το καλύτερο δυνατό με σκληρή δουλειά, με επαγγελματισμό τα έχουμε βγάλει πέρα πολύ καλά και πιστεύω ότι η κυβέρνηση, αλλά και η παράταξη πιστώνεται στην πλειοψηφία της κοινωνίας και σε αυτούς οι οποίοι δεν μας στήριξαν ή δεν μας στηρίζουν ένα βαθμό ικανοποίησης και κυρίως εμπιστοσύνης στις δυνατότητες του κράτους, της κυβέρνησης, του κράτους συνολικά να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των πολιτών, ειδικά, σε στιγμές κρίσης».

Αναφερόμενος στην πανδημία, ο πρωθυπουργός επισήμανε πως «ξέρουμε ότι έχουμε ακόμα να αντιμετωπίσουμε δύσκολες προκλήσεις. Η χώρα αντικειμενικά καθ' όλη αυτή τη διάρκεια τα έχει καταφέρει πολύ καλύτερα από τις πιο πολλές χώρες. Γνωρίζουμε όμως -το είδαμε- τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο ότι ο κίνδυνος καραδοκεί ανά πάσα στιγμή. Γι' αυτό και το όποιο άνοιγμα το οποίο επιχειρούμε, θα είναι εξαιρετικά προσεκτικό και μετρημένο. Ανά πάσα στιγμή θα αξιολογούμε τα επιδημιολογικά δεδομένα και αν χρειάζεται να κάνουμε μία προσαρμογή στη στρατηγική μας, θέλω να το ξαναπώ, δεν θα διστάσουμε να την κάνουμε.

Από την άλλη, σταθήκαμε κοντά στην κοινωνία και στους πιο ευάλωτους με ένα πολύ γενναιόδωρο πακέτο στήριξης, είτε μιλάμε για στήριξη εισοδημάτων είτε μιλάμε για στήριξη επιχειρήσεων. Δεν διστάσαμε να στηρίξουμε τον παραγωγικό ιστό την κοινωνία, τους πιο αδύναμους, τους ανέργους, αυτούς οι οποίοι είναι αποδεκτές του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Και για όσο χρόνο χρειάζεται, μέχρι που να παρέλθει οριστικά η υγειονομική κρίση, θα το κάνουμε. Θα το κάνουμε πάντα, βάζοντας κριτήρια στήριξης αυτών που έχουν ουσιαστική ανάγκη. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο μηχανισμός της επιστρεπτέας προκαταβολής που στήριξε ουσιαστικά επιχειρήσεις, οι οποίες είδαν τον τζίρο τους να μειώνεται. Όπως ξέρετε, έχει ανοίξει τώρα ο πέμπτος κύκλος της επιστρεπτέας προκαταβολής. Αλλά και εκεί θα αξιοποιήσουμε τα χρήματα που έχουμε στη διάθεσή μας για αυτόν τον κύκλο, περίπου 1,5 δισεκατομμύριο, να στηρίξουμε αυτές τις επιχειρήσεις που πραγματικά έχουν ανάγκη. Που έχουν ουσιαστική μείωση του τζίρου τους. Οι επιχειρήσεις που κατάφεραν να τα πάνε καλά κατά τη διάρκεια αυτής της κρίσης και είχαν αύξηση τζίρου, προφανώς, δεν χρήζουν της ίδιας υποστήριξης με αυτές, οι οποίες είτε είχαν σημαντική μείωση τζίρου είτε δεν μπόρεσαν να λειτουργήσουν καθόλου».

Ο πρωθυπουργός είπε επίσης ότι «έχουμε μπροστά μας ακόμα μία σειρά από δύσκολες προκλήσεις. Δυστυχώς, το 2020 -λόγω της πανδημίας- ήταν το πρώτο έτος το οποίο δεν καταφέραμε να οργανώσουμε το τακτικό μας συνέδριο. Μέχρι τότε ήμασταν απολύτως συνεπείς στη δέσμευση την οποία είχα δώσει, να κάνουμε ένα συνέδριο το χρόνο και θέλω να πιστεύω ότι στο τέλος του ‘21 θα ξανακάνουμε το τακτικό μας συνέδριο, το οποίο προφανώς αυτή τη φορά θα έχει και έναν πιο πανηγυρικό χαρακτήρα, καθώς το 2021 είναι μία εμβληματική χρόνια για την χώρα μας. Διακόσια χρόνια συμπληρώνονται από την έναρξη της Επανάστασης, αλλά συμπληρώνεται και μία ακόμα σημαντική επέτειος, την οποία εμείς ως Νεοδημοκράτες έχουμε κάθε λόγο να την υπενθυμίζουμε: 40 χρόνια από την είσοδο της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα και αυτό είναι κάτι το οποίο πάντα η παράταξή μας και ο ιδρυτής της, ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, θα το πιστώνεται. Μία κομβική ημερομηνία και μία επιλογή, η οποία προσδιόρισε ουσιαστικά το μέλλον της πατρίδας μας».

Και ο κ. Μητσοτάκης κατέληξε λέγοντας: «Είμαστε έτοιμοι να κάνουμε ακόμα περισσότερα πάντα ενωμένοι και πάντα οπλισμένοι με την εμπειρία του χθες, τη δύναμή του σήμερα και πάντα με εμπροσθοφυλακή ως ΝΔ, το πιο πολύτιμο κεφάλαιο μας που δεν είναι άλλο από τις αξίες μας και από τους ανθρώπους μας. Από τα στελέχη της ΝΔ που πρωταγωνιστούν σε όλες τις εκφάνσεις της πολιτικής, κοινωνικής, οικονομικής ζωής. Να ευχηθώ ακόμα μία φορά χρόνια πολλά σε εσάς, στις οικογένειές σας, με ασφάλεια, πρόοδο για όλους, υγεία σε εσάς και σε αυτούς που αγαπάτε». Ο πρωθυπουργός επέλεξε, μάλιστα, να αφιερώσει το κομμάτι του από την πρωτοχρονιάτικη πίτα στον παλαιότερο και πιο στενό του συνεργάτη, Θανάση Νέζη.

Ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ, Γιώργος Στεργίου, απευθυνόμενος στα στελέχη της ΝΔ απ' όλη την Ελλάδα, σημείωσε μεταξύ άλλων: «Μπορεί ο κορονοϊός να μας κρατάει μακριά, αλλά με την τεχνολογία η επικοινωνία μας έχει γίνει συχνότερη και ποιοτικότερη. Ο κομματικός μας οργανισμός δεν έχει πατήσει φρένο ούτε στιγμή. Δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά όταν τον τόνο δίνει ο ίδιος ο πρόεδρος του κόμματος μας και πρωθυπουργός της χώρας, Κυριάκος Μητσοτάκης. Η παρουσία του σήμερα μας δίνει ακόμα μεγαλύτερο κίνητρο για να εντείνουμε την πολιτική και εθελοντική μας δράση. Είμαι βέβαιος ότι αφού θωρακίσουμε την υγεία μας από τον κορονοϊό, το 2021 θα αποτελέσει για την πατρίδα μας την απαρχή μίας νέας εποχής ευημερίας για όλους τους Έλληνες.»

Ο Γραμματέας Οργανωτικού και οικοδεσπότης της εκδήλωσης, Στέλιος Κονταδάκης στο χαιρετισμό του δήλωσε: «Κόψαμε την ψηφιακή πρωτοχρονιάτικη βασιλόπιτα της Γραμματείας Οργανωτικού, παρουσία του πρωθυπουργού και προέδρου της ΝΔ, Κυριάκου Μητσοτάκη, έχοντας προσαρμοστεί στις ιδιαίτερες υγειονομικές συνθήκες. Είμαστε κοντά από απόσταση, διατηρώντας ζωντανές και ενεργές τις κομματικές μας οργανώσεις».

Το παρών στην ψηφιακή εκδήλωση της Γραμματείας Οργανωτικού της ΝΔ έδωσαν ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής, Γιώργος Στεργίου, ο Γενικός Δ/ντης του κόμματος, Γιάννης Μπρατάκος, ο εκπρόσωπος Τύπου, Τάσος Γαϊτάνης, ο Δ/ντης Γραφείου Τύπου, Νίκος Ρωμανός, η εκπρόσωπος τύπου για τα περιφερειακά ΜΜΕ, Έλενα Σώκου, ο πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ, Παύλος Μαρινάκης, οι επικεφαλής των Γραμματειών του κόμματος, οι πρόεδροι ΔΕΕΠ και Δημοτικών Τοπικών Οργανώσεων όλης της χώρας, καθώς επίσης και οι Τομεάρχες της Γραμματείας Οργανωτικού από όλη την Ελλάδα.