Γερονικολού: Μετά την Ζέτα Δούκα, καταγγέλλει τον Κιμούλη για εργασιακό εκφοβισμό

Με αφορμή τις καταγγελίες της Ζέτας Δούκα, ξεσπάει με τη σειρά της και μιλάει για τη συνεργασία της με τον Γιώργο Κιμούλη.

Μετά τη Ζέτα Δούκα και η Κατερίνα Γερονικολού καταγγέλλει τον Γιώργο Κιμούλη για εργασιακό εκφοβισμό.

Μέσα από τον λογαριασμό της στο Instagram, η ηθοποιός περιγράφει όσα συνέβησαν στη διάρκεια της συνεργασίας τους, υπογραμμίζοντας μεταξύ άλλων: «Με φόβισες. Με τρόμαξες… Με έκανες να μην πιστεύω σε μένα. Εσύ, που μου έδωσες τον ρόλο. Να βάζω στοιχήματα με τον εαυτό μου αν θα μπορώ να συνέλθω μετά τη “συνεργασία” μας».

Η Κατερίνα Γερονικολού ευχαριστεί την Ζέτα Δούκα, που έκανε την αρχή. «Ζέτα Δούκα, σε ευχαριστώ που μου έδωσες το θάρρος και μου έδειξες τον τρόπο. Μου θύμισες εικόνες που ήθελα να ξεχάσω. Μου έσφιξες την καρδιά. Λυπάμαι για όσα σου συνέβησαν... λυπάμαι και για μένα» γράφει.

Πρέπει να σημειωθεί πως ο Γιώργος Κιμούλης σκοπεύει να κινηθεί νομικά κατά της Ζέτας Δούκα, ενώ διαψεύδει κατηγορηματικά όσα του καταλογίζονται.