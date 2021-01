Αθλητικά

Ρίγα - Περιστέρι: Ένα τρίποντο “σκότωσε” την ελληνική ομάδα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οδυνηρός αποκλεισμός για την ομάδα του Αργύρη Πεδουλάκη από τη συνέχεια του Basketball Champions League.

Ένα τρίποντο του Ζόρικς στο 1,4΄΄ για τη λήξη έκοψε τα... φτερά του Περιστερίου, το οποίο αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Basketball Champions League.

Η ομάδα του Αργύρη Πεδουλάκη ηττήθηκε 60-57 από τη Ρίγα στη Λετονία, για την 6η και τελευταία αγωνιστική του 5ου ομίλου, με τους γηπεδούχους να τερματίζουν στην προνομιούχο 2η θέση και να παίρνουν το “εισιτήριο” για τη “Φάση των 16” της διοργάνωσης.

Η υποδειγματική άμυνα του Περιστερίου στο δεύτερο ημίχρονο, επέτρεψε στην ελληνική ομάδα να επιστρέψει από το -18 (31-13 στο 14΄) και να μπει και πάλι στο παιχνίδι της πρόκρισης. Οι “κυανοκίτρινοι” απάντησαν με επιμέρους σκορ 8-16 στην τρίτη περίοδο, μειώνοντας σε 48-43, ενώ χωρίς να χάσουν τη διάρκεια τους σε άμυνα και επίθεση ισοφάρισαν στο 36΄ σε 52-52. Ωστόσο, η αστοχία του Περιστερίου από τα 6,75 μ. και τα χαμένα επιθετικά ριμπάουντ βοήθησαν τη Ρίγα να ξεφύγει στο σκορ, γράφοντας στο 38΄ το 57-52, μετά από τρίποντο του Μάντσεν. Ο Καράμπελας αναπτέρωσε τις ελπίδες της ελληνικής ομάδας από τα 6.75 (57-55), ενώ o Μπουρούσης ισοφάρισε σε 57-57 στα 4΄΄, μετά από ασίστ του Έλληνα γκαρντ. Και ενώ άπαντες περίμεναν το ματς να κριθεί στην παράταση, ο Ζόρικς βρήκε στόχο από τα 6,75 μ. στο 1.4΄΄, δίνοντας τέλος στα όνειρα της ελληνικής ομάδας.

Πρώτος σκόρερ των νικητών ο Κάιλ Άλμαν με 17 πόντους, ενώ από το Περιστέρι, που τα “έσπασε” από τα 6,75 μ. (5/23 τρίποντα), ξεχώρισε ο Γιάννης Μπουρούσης με 19.

Τα δεκάλεπτα: 22-10, 40-27, 48-43, 60-57

Ρίγα (Γκαϊλίτις): Άλμαν 17, Κάιζερ 3, Μάντσεν 5, Σκέλε 10, Ζόρικς 10, Άτε 11, Κοχς, Πινέιρο 4, Βίτολς.

Περιστέρι (Πεδουλάκης): Μπουρούσης 19, Κρόκετ 8, ΜακΛιν 4, Πέτεγουεϊ 11, Σαλούστρος 5, Χάροου, Τζόουνς 2, Καράμπελας 8, Βασιλόπουλος.