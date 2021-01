Κοινωνία

Αγκίστρι: Αγνοείται 81χρονος - Είχε βγει με τη βάρκα του στα ανοικτά

Ερευνες του Λιμενικού στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Αίγινας.

Ερευνες για τον εντοπισμό 81χρονου αγνοούμενου, που βγήκε με το φουσκωτό του στο Αγκίστρι, πραγματοποιεί το Λιμενικό.

Για τον εντοπισμό του συμμετέχουν περιπολικά σκάφη του Λιμενικού, αλλά και ένα αεροσκάφος, ωστόσο δεν έχουν βρεθεί ίχνη του αγνοούμενου.

Η ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής:

Ενημερώθηκε πρωινές ώρες χθες, η Λιμενική Αρχή Αίγινας, από Πλοίαρχο Ε/Γ -Ο/Γ πλοίου για ύπαρξη λέμβου άνευ επιβαινόντων, στη θαλάσσια περιοχή βόρεια του λιμένα ΣΟΥΒΑΛΑΣ ν. Αίγινας.

Ειδικότερα, κατόπιν συλλογής πληροφοριών, ο 81χρονος ημεδαπός κυβερνήτης εν λόγω λέμβου φέρεται να απέπλευσε απογευματινές ώρες την 24/01/2021 από το λιμένα ΣΚΑΛΑΣ ν. Αγκιστρίου και έκτοτε αγνοείται.

Υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης ενημερώθηκαν οι Λιμενικές Αρχές Πειραιά, Αίγινας, Πόρου, Αγκιστρίου και ξεκίνησαν έρευνες στην ανωτέρω ευρύτερη θαλάσσια περιοχή με τη συμμετοχή τριών (03) περιπολικών σκαφών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., τριών (03) Α/Κ σκαφών, δύο (02) Ε/Π σκαφών, ενός (01) αεροσκάφους Λ.Σ. , καθώς και περιπολικών οχημάτων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. από στεριά, με αρνητικά μέχρι στιγμής αποτελέσματα.

Οι έρευνες συνεχίζονται, ενώ τυχόν εξελίξεις θα γνωστοποιηθούν με νεότερο δελτίο τύπου.