Απαγόρευση συναθροίσεων: “Ούτε βήμα πίσω” από τη Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ

Κάλεσμα για συμμετοχή στο φοιτητικό συλλαλητήριο της Πέμπτης.

Στο προγραμματισμένο συλλαλητήριο των Φοιτητικών Συλλόγων την Πέμπτη στα Προπύλαια και στην υπεράσπιση του συνταγματικά κατοχυρωμένου δικαιώματος στο συνέρχεσθαι, καλεί με ανακοίνωσή της η Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ.

Όπως προσθέτει:

«Η Νέα Δημοκρατία ανακοίνωσε σήμερα γενική απαγόρευση συναθροίσεων άνω των 100 ατόμων, που θα ισχύσει μέχρι τα ξημερώματα της Δευτέρας. Είναι η μόνη κυβέρνηση μεταπολιτευτικά που κάθε μήνα εκδίδει γενικό απαγορευτικό αναστολής του άρθρου 11 του Συντάγματος με αστυνομική διαταγή που υπογράφει ο αρχηγός της ΕΛΑΣ.

Η απόφαση αυτή δεν έχει καμία απολύτως σχέση με τα υγειονομικά μέτρα και με τη δημόσια υγεία, γεγονός που επιβεβαιώνεται και από μέλη της επιτροπής λοιμωξιολόγων.

Η κυβέρνηση έχει εδώ και καιρό στρέψει το βλέμμα της από την μάχη με τον κορονοϊό, στις διαδηλώσεις ενάντια στο νομοσχέδιο για την πανεπιστημιακή αστυνομία και την περικοπή εισακτέων αλλά και στο κύμα οργής για τους χειρισμούς της στην υγεία και την οικονομία.

Η κατ' εξακολούθηση γενική αναστολή άρθρου του Συντάγματος με απόφαση ενός στρατηγού ξυπνά στην κοινωνία τις πιο μαύρες μνήμες και οδηγεί τη δημοκρατία σε εκτροπή.

Είναι μια πολιτική απόφαση απαγόρευσης των προγραμματισμένων φοιτητικών κινητοποιήσεων ενάντια στο νομοσχέδιο της Κεραμέως.

Είναι καθήκον κάθε νέου και νέας, να ενώσει τη φωνή του ενάντια στα αντισυνταγματικά μέτρα, που οδηγούν την κοινωνία σε κρίση, τις κοινωνικές σχέσεις σε όξυνση και τη Δημοκρατία σε εκτροπή»

«Όχι στην πανεπιστημιακή αστυνομία, Όχι στην αντισυνταγματική αναστολή του Άρθρου 11 του Συντάγματος», καταλήγει η Νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ.