Σήφης Βαλυράκης: Εξονυχιστική έρευνα για το δυστύχημα (βίντεο)

Ορίστηκε πραγματογνώμονας από το Λιμενικό. Νέα στοιχεία στη δικογραφία. Ανθρωποκτονία καταγγέλλει η σύζυγος του εκλιπόντος.

Εξονυχιστικά θα διερευνηθούν από τις Αρχές οι συνθήκες θανάτου του Σήφη Βαλυράκη, με την τοπική λιμενική Αρχή να σχηματίζει δικογραφία για την οποία έχει οριστεί πραγματογνώμονας από το Λιμενικό Σώμα.

Πληροφορίες που επικαλείται το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, αναφέρουν πως οι Αρχές θα πάρουν επίσης γενετικό υλικό από την προπέλα του σκάφους του πρώην Υπουργού, προκειμένου να δουν αν ο Σήφης Βαλυράκης χτυπήθηκε από αυτήν ή από προπέλα άλλου σκάφους.

Στη δικογραφία περιλαμβάνεται, σύμφωνα με πληροφορίες, και η μαρτυρία ενός ατόμου που αναφέρει ότι ο Σήφης Βαλυράκης άρχισε να διαπληκτίζεται με κάποιους που επέβαιναν σε αλιευτικό σκάφος κατά τις 12 το μεσημέρι. Ωστόσο, σύμφωνα με την ίδια πηγή, η γυναίκα του είχε πει στο Λιμενικό ότι ο σύζυγός της είχε φύγει από το σπίτι τους μετά τις 13.30 τη μοιραία εκείνη ημέρα.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, στο σκάφος του πρώην Υπουργού βρέθηκαν τα δύο ψαροντούφεκά του. Όπως εκτιμάται, αυτό δείχνει ότι ο Σήφης Βαλυράκης βρισκόταν πάνω στη βάρκα και ήταν εν κινήσει, όταν κάτι συνέβη απότομα με αποτέλεσμα να πέσει στη θάλασσα και να τραυματιστεί θανάσιμα.

Εξάλλου το ειδικό κλειδί που δένεται πάνω στο χέρι του χειριστή, δεν βρισκόταν στο χέρι του, αλλά πάνω στη μηχανή και πιο συγκεκριμένα πάνω στον διακόπτη. Πρόκειται για το λεγόμενο “quick stop”, που είναι το σχοινί που δένει ο χειριστής στο χέρι του, ώστε αν πέσει στη θάλασσα, να τραβηχτεί και να “σβήσει” η μηχανή.

Νωρίτερα, σήμερα, η σύζυγος του εκλιπόντος, Μίνα Παπαθεοδώρου-Βαλυράκη, έστειλε επιστολή προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Γιάννη Πλακιωτάκη, στην οποία εκφράζει βεβαιότητα για ανθρωποκτονία και ζητώντας να ενεργήσει άμεσα ώστε να επισπευστούν οι έρευνες για το δυστύχημα που στοίχισε τη ζωή στον πρώην Υπουργό.

Υπενθυμίζεται πως η ιατροδικαστική έκθεση αναφέρει πως η αιτία του θανάτου του πρώην Υπουργού είναι βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις στην αριστερή πλάγια τραχηλική χώρα και στο λαιμό. Ο ιατροδικαστής ανέφερε, επίσης, ότι οι κακώσεις αυτές προκλήθηκαν από θλον και τέμνον όργανο, που ένα τέτοιο είναι η προπέλα του σκάφους και επειδή το γεγονός αυτό συνέβη μέσα στη θάλασσα, συνεπακόλουθό του ήταν ο πνιγμός.

Ο ιατροδικαστής δεν διαπίστωσε ο Σήφης Βαλυράκης να είχε υποστεί κάποιο καρδιακό πρόβλημα, ούτε κάποιο λιποθυμικό επεισόδιο.