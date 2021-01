Πολιτική

Δένδιας προς Μπλίνκεν: Ανυπομονώ να συνεργαστούμε

Με αφορμή την επικύρωση του διορισμού του νέου ΥΠΕΞ των ΗΠΑ, ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας συνεχάρη τον Άντονι Μπλίνκεν.

Ο Υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, με ανάρτησή του στο Twitter, συγχαίρει θερμά τον Άντονι Μπλίνκεν για την επικύρωση του διορισμού του ως νέου Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ.

«Ανυπομονώ να συνεργαστούμε για την περαιτέρω ενίσχυση της ισχυρής συνεργασίας μεταξύ της Ελλάδας και των ΗΠΑ, την προώθηση της ειρήνης και της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή και την ενδυνάμωση του διατλαντικού δεσμού που βασίζεται σε κοινές αξίες» επισημαίνει επίσης στην ανάρτησή του στο Twitter.