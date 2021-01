Αθλητικά

Αρμάνι Μιλάνο - Ολυμπιακός: Ήττα για τους Πειραιώτες

Την τρίτη διαδοχική ήττα τους στην Ευρωλίγκα γνώρισαν οι “ερυθρόλευκοι” στην Ιταλία.

Αν και κατάφερε να επιστρέψει από το -18 της 2ης περιόδου και να ισοφαρίσει στην 3η περίοδο, για να μειώσει στο καλάθι δύο λεπτά πριν τη λήξη επιστρέφοντας από το -10, ο Ολυμπιακός ηττήθηκε με 90-79, στο Μιλάνο από την ανώτερη Αρμάνι, για την 22η αγωνιστική της Euroleague. Με την ίδια διαφορά, αυτή των 11 πόντων, οι “ερυθρόλευκοι” είχαν νικήσει την Αρμάνι, στο ΣΕΦ, στον πρώτο γύρο.

Ο Ολυμπιακός πλήρωσε τα επιθετικά “black out” του, την ολιγωρία του στην άμυνα σε κρίσιμα σημεία και τα πολλά λάθη του. Κρατά την εξαιρετική εμφάνιση από Σάσα Βεζένκοφ (18π., 10ρ.) και Κώστα Σλούκα (17π., 7ασ.) και τη δύναμη να επιστρέφει απέναντι σε μία ομάδα με τέσσερις διψήφιους παίκτες (Πάντερ, Ντιλέινι, Ροντρίγκεθ και Ντατόμε). Απέναντι, όμως και σε μία ομάδα, την Αρμάνι που εκτέλεσε 18 περισσότερες βολές από τον Ολυμπιακό!

Ρεκόρ καριέρας σε πόντους (27) και index (33) έκανε απέναντι στην πρώην ομάδα του ο Κέβιν Πάντερ! Το προηγούμενο ρεκόρ του σε πόντους ήταν οι 24 στον αγώνα Ερυθρός Αστέρας-Παναθηναϊκος στις 5 Φεβρουαρίου 2020. Στο σύστημα αξιολόγησης μετρούσε 29 βαθμούς από 20 Νοεμβρίου 2020 κόντρα στη Ζαλγκίρις Κάουνας μέσα στο Μιλάνο.

Πλέον, ο Ολυμπιακός έχει ρεκόρ 11-11, βρίσκεται μία νίκη μακριά από την 8η θέση και την Πέμπτη (21:00) υποδέχεται στο ΣΕΦ την Μπαρτσελόνα, για την 23η αγωνιστική.

Αυτή ήταν η 5η διαδοχική νίκη της Αρμάνι Μιλάνο που ανέβασε το ρεκόρ της σε 14-7 και ανέβηκε στην 3η θέση του βαθμολογικού πίνακα.

Τα δεκάλεπτα: 24-19, 44-34, 65-62, 90-79

Αρμάνι Μιλάνο (Έτορε Μεσίνα): Πάντερ 27, ΛεΝτέι 6, Μίτσοφ 2, Μορασκίνι 2, Ρολ, Ροντρίγκεθ 14, Ταρζέφσκι 5, Ντιλέινι 16, Χάινς 6, Ντατόμε 12.

Ολυμπιακός (Γιώργος Μπαρτζώκας): Χάρισον 8, Σπανούλης, Σλούκας 17, Μάρτιν 7, Βεζένκοφ 18, Πρίντεζης 7, Ζαν-Σαρλ 7, Τζένκινς 8, Έλις 2, ΜακΚίσικ 5.