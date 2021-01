Πολιτισμός

Πέθανε ο Ενρίκε Τάβαρα

Έφυγε από την ζωή ο σπουδαίος ζωγράφος Ενρίκε Τάβαρα, μορφή του κινήματος του κονστρουκτιβισμού.

Ο ζωγράφος Ενρίκε Τάβαρα, μορφή του κινήματος του κονστρουκτιβισμού, που θεμελίωσαν τον 20ό αιώνα ο ρώσος εικαστικός Βλαντίμιρ Τάτλιν, ο ουρουγουανός καλλιτέχνης Χοακίν Τόρες Γκαρσία και ο ισπανός καλλιτέχνης Μανουέλ Ρεντόν, πέθανε σε ηλικία 90 ετών, ανακοίνωσε χθες η οικογένειά του.

«Πέθανε από καρδιακή ανακοπή. Έπασχε από νεφρική ανεπάρκεια εδώ και χρόνια», εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένα από τα παιδιά του, ο Εδουάρδο, διευκρινίζοντας ότι ο ζωγράφος «βρισκόταν στο σπίτι του στην Κεβέδο» (νοτιοδυτικά) όταν πέθανε, το βράδυ της Δευτέρας.

«Η τέχνη στον Ισημερινό πενθεί», ανέφερε μέσω Twitter ο πρόεδρος της χώρας Λενίν Μορένο, εκφράζοντας συλλυπητήρια στους οικείους του καλλιτέχνη, «το πινέλο του οποίου βρισκόταν πάντα στην πρωτοπορία».

Γεννημένος την 21η Φεβρουαρίου 1930 στη Γουαγιακίλ (νοτιοδυτικά), όπου σπούδασε καλές τέχνες προτού συνεχίσει τη μόρφωσή του στη Βαρκελόνη κι επιστρέψει στον Ισημερινό το 1964, ο Ενρίκε Τάβαρα συγκαταλεγόταν στους σημαντικότερους εικαστικούς της χώρας.

Ήταν γνωστός για το έργο «Pata pata», σειρά τεσσάρων πινάκων που άρχισε να φιλοτεχνεί το 1968. Θέματά του γίνονταν συχνά οι φτωχοί, οι περιθωριοποιημένοι, οι γυναίκες του δρόμου.