Κόσμος

Κορονοϊός - Κολομβία: Εθνικό πένθος για τα θύματα της πανδημίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τριήμερο «εθνικό πένθος» για να τιμηθεί η μνήμη του υπουργού Άμυνας και «όλων των άλλων θυμάτων» της COVID-19 κήρυξε ο πρόεδρος Ιβάν Ντούκε.

Ο πρόεδρος της Κολομβίας Ιβάν Ντούκε κήρυξε τριήμερο «εθνικό πένθος» για να τιμηθεί «η μνήμη του Κάρλος Χολμς Τρουχίγιο Γκαρσία και όλων των άλλων θυμάτων» της πανδημίας του νέου κορονοϊού στη χώρα της Λατινικής Αμερικής.

Ο Κάρλος Χολμς Τρουχίγιο, ο υπουργός Άμυνας του Ιβάν Ντούκε, ανακοινώθηκε χθες Τρίτη πως πέθανε εξαιτίας επιπλοκών της ιογενούς πνευμονίας που παρουσίασε μετά τη μόλυνσή του από τον νέο κορονοϊό. Ήταν 69 ετών.

Υπήρξε υπουργός Παιδείας (1992-1994), Εσωτερικών (1997-1998), κατόπιν Εξωτερικών (2018-2019), προτού αναλάβει το χαρτοφυλάκιο της Άμυνας.

Το προεδρικό διάταγμα αναφέρεται ακόμη στα πάνω από 51.700 θύματα εξαιτίας της COVID-19 στην Κολομβία, χώρα που έχει καταγράψει πάνω από 2 εκατομμύρια κρούσματα του SARS-CoV-2. Κάνει λόγο για «γεγονός που θλίβει το έθνος», καλεί τους πολίτες να «στοχαστούν για τον αντίκτυπο της πανδημίας στην κοινωνία μας» και να φροντίσουν να υπάρχουν «οι συνθήκες και οι συμπεριφορές» που απαιτούνται για «να περιοριστούν οι επιπτώσεις της». Εκφράζει τα συλλυπητήρια του αρχηγού του κράτους σε «όλες τις οικογένειες» που έχασαν μέλη εξαιτίας της πανδημίας.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο πρόεδρος είπε πως ο θάνατος του υπουργού του τον «γεμίζει πόνο» και έκρινε ότι η χώρα «έχασε έναν από τους καλύτερούς της άνδρες».

Ο Χολμς Τρουχίγιο εισήχθη σε μονάδα εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ) την 15η Ιανουαρίου.

Μεταξύ άλλων, από τον νέο κορονοϊό έχουν μολυνθεί στην Κολομβία η πρώτη κυρία Μαρία Χουλιάνα Ρουίς (τον Νοέμβριο) και η αντιπρόεδρος Μάρτα Λουσία Ραμίρες (τον Οκτώβριο). Ο Ιβάν Ντούκε δεν έχει μολυνθεί. Ο αρχηγός του κράτους υποβάλλεται σχεδόν καθημερινά σε τεστ, καθώς έχει υψηλό επίπεδο έκθεσης και πολυάσχολο πρόγραμμα.