Κόσμος

Καραμπόλα με δεκάδες οχήματα (εικόνες)

Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία στο Κολοράντο.

Τουλάχιστον 17 αυτοκίνητα ενεπλάκησαν σε καραμπόλα, σε χιονισμένο αυτοκινητόδρομο του Ντένβερ, στο Κολοράντο.

Λόγω του σοβαρού τροχαίου, αποκλείστηκε η κυκλοφορία και στις δύο κατευθύνσεις του δρόμου.

Έξι άτομα μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής, λόγω των τραυμάτων τους, χωρίς κανένας να κινδυνεύει.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, πάνω από 17 οχήματα ενεπλάκησαν στην καραμπόλα, μεταξύ αυτών τρία ημιφορτηγά, πέντε μεγάλα οχήματα και πολλά επιβατικά.