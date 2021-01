Κόσμος

Φονικός κυκλώνας στην Αλαμπάμα (εικόνες)

Τραγικό τέλος για νεαρό άνδρα, μέσα στο ίδιο του το σπίτι.

Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του από τον κυκλώνα που έπληξε το βράδυ της Δευτέρας την Αλαμπάμα.

Ο κυκλώνας προκάλεσε σοβαρές καταστροφές στο Φάλτοντειλ (Fultondale), αφού κατέρρευσαν σπίτια, εγκλωβίζοντας μέσα πολλούς ανθρώπους.

Τουλάχιστον πέντε άτομα μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για αγνοούμενους.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της αστυνομίας, ο νεκρός είναι ένας νέος άνδρας που παγιδεύτηκε στο υπόγειο του σπιτιού του. Η οικογένειά του είχε βρει καταφύγιο εκεί, όμως ένα δέντρο έπεσε και προκάλεσε την κατάρρευση του σπιτιού.