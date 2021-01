Κόσμος

Ιταλία: Αγνοούμενοι σκιέρ σε βουνό (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό των ανθρώπων που εξαφανίστηκαν στα 1800 μέτρα.

Εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό τεσσάρων σκιέρ βρίσκονται σε εξέλιξη στην Ιταλία και συγκεκριμένα στο βουνό Βελίνο (Velino).

Μόλις ο καιρός το επιτρέψει, θα σηκωθούν και τα ελικόπτερα, καθώς η περιοχή του ενδιαφέροντος βρίσκεται στα πάνω από 1800 μέτρα.

Ομάδες σκυλιών, μαζί με πυροσβέστες θα συντονίζουν του διασώστες, ενώ στις έρευνες θα συμβάλλουν και drones.

Η ομάδα διάσωσης έχει δημιουργηθεί από διασώστες που είναι εκπαιδευμένοι να εργάζονται σε περιοχές με χιόνι και πάγο.