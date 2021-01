Πολιτική

Κορονοϊός: Σενάρια για νέα μέτρα φέρνει η μετάλλαξη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συναγερμός για τη διασπορά του μεταλλαγμένου στελέχους. «Φρένο» στην απελευθέρωση νέων δραστηριοτήτων. Στον «αέρα» το άνοιγμα των σχολείων.

«Συναγερμός» έχει σημάνει σε κυβέρνηση και λοιμωξιολόγους η αύξηση των κρουσμάτων του κορονοϊού, καθώς και η διασπορά του μεταλλαγμένου στελέχους, γεγονότα που φέρνουν στο «τραπέζι» το σενάριο νέων μέτρων.

Ο δείκτης θετικότητας χθες ήταν κάτω του 4%, που προκάλεσε ανησυχία τη Δευτέρα, ενώ τα επόμενα 24ώρα αναμένεται η αποτύπωση του ανοίγματος της αγοράς και στα κρούσματα.

Ιδιαίτερο προβληματισμό προκαλεί ο αυξημένος αριθμός των κρουσμάτων στην Αττική και ειδικότερα στο κέντρο της Αθήνας και στα βόρεια προάστια. Για το λόγο αυτόν και θα γίνει έρευνα στα εργαστήρια, ώστε να διαπιστωθεί εάν η διασπορά οφείλεται στο μεταλλαγμένο στέλεχος.

Παρά την κυβερνητική πολιτική για σταδιακό άνοιγμα περισσότερων δραστηριοτήτων, ο Πρωθυπουργός σε χθεσινή κομματική εκδήλωση της Νέας Δημοκρατίας είπε πως «ανά πάσα στιγμή θα αξιολογούμε τα επιδημιολογικά δεδομένα και αν χρειάζεται να κάνουμε μια προσαρμογή στη στρατηγική μας – και θέλω να το ξαναπώ – δεν θα διστάσουμε να την κάνουμε», «δείχνοντας» έτσι προς την κατεύθυνση επιβολής νέων μέτρων, με σκοπό την ανάσχεση ενός τρίτου κύματος.

Στη λογική αυτήν, της χαλάρωσης εντάσσεται και η αύξηση του αριθμού των συμμετεχόντων σε συναθροίσεις, αφού από τους 9 πήγε στους 100, προκαλώντας τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης, την ώρα που η κυβέρνηση διαμηνύει πως πρόκειται για χαλάρωση των μέτρων.

Στον «αέρα» το άνοιγμα των σχολείων

Την ερχόμενη Δευτέρα πρόκειται να ανοίξουν Γυμνάσια και Λύκεια, βάσει σχεδιασμού, όμως οι πληροφορίες θέλουν τις τελικές αποφάσεις να λαμβάνονται τα επόμενα 24ώρα. Τα επιδημιολογικά δεδομένα των ερχόμενων 24ώρων είναι που θα δώσει το «πράσινο φως» στο άνοιγμα των σχολείων ή στη συνέχιση της τηλεκπαίδευσης, αφού οι στόχος είναι να μην υπάρξει ευρεία διασπορά του μεταλλαγμένου ιού, κυρίως στην Αττική. Μιλώντας για το ζήτημα στον ΑΝΤ1 ο καθηγητής Χ.Γώγος μέλος της Επιτροπής, τόνισε πως «τίποτα δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένο».

Επιπλέον δραστηριότητες, όπως το ψάρεμα, το κυνήγι και τα χιονοδρομικά κέντρα, φαίνεται πλέον εξαιρετικά απίθανο να επανακκινήσουν.

Το σενάριο της απελευθέρωσης των μετακινήσεων από νομό σε νομό, επίσης απομακρύνεται, ενώ το ενδεχόμενο για «κόφτη» στα sms για ψώνια σε εμπορικά καταστήματα έχει ήδη αποκλειστεί.

Σε κάθε περίπτωση, οι τελικές αποφάσεις για τα παραπάνω, θα ληφθούν μετά την αξιολόγηση των επιδημιολογικών δεδομένων από την Επιτροπή και τις εισηγήσεις τους προς την κυβέρνηση.

«Μάχη» για τα εμβόλια

Προβλήματα έχει προκαλέσει, όχι μόνο στην Ελλάδα, η ροή της παραγωγής και διανομής εμβολίων. Στη χώρα μας αναμένεται ότι έως τα τέλη Ιανουαρίου θα έχει επιτευχθεί ο στόχος των 200.000 εμβολιασμών, με το μηχανισμό να είναι έτοιμος για περισσότερους σε καθημερινή βάση.

Δεδομένης τη συζήτησης που έχει ξεκινήσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για τις παραδόσεις των εμβολίων, το κυβερνητικό μήνυμα είναι ότι, «είμαστε απολύτως εξαρτημένοι από τον αριθμό των εμβολίων που παραλαμβάνουμε, στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών διαδικασιών».