Πολιτισμός

Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας: σποτ για τα 200 χρόνια από το 1821 (βίντεο)

Το πρώτο επίσημο τηλεοπτικό σποτ για τα 200 έτη από την Επανάσταση του 1821 παρουσίασε η Ιερά Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας.

Η Ιερά Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας παρουσιάζει με ιδιαίτερη χαρά στην Ομογένεια και την ευρύτερη αυστραλιανή κοινωνία το πρώτο επίσημο τηλεοπτικό σποτ που αφορά στο επετειακό πρόγραμμα των εορταστικών εκδηλώσεων/δράσεων της Εθνικής Επιτροπής για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση.

Το συγκεκριμένο σποτ προσφέρεται στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα, αποσκοπώντας να προβάλει τόσο στους νεότερους όσο και στους μεγαλύτερους την εθνική και συνάμα εκκλησιαστική διάσταση του μεγάλου αγώνα που έκαναν το 1821 οι επί 400 ολόκληρα χρόνια υπόδουλοι Έλληνες για να γίνουν και πάλι ελεύθεροι και πολιτικά αυτεξούσιοι.

Το πρώτο αυτό τηλεοπτικό σποτ τονίζει ορισμένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της φυσιογνωμίας των Ελλήνων και Ελληνίδων διαμέσου των αιώνων, όπως τη λεβεντιά, το σθένος, την αυτοθυσία και το φιλότιμο, ενώ παράλληλα διατρανώνει την ανάγκη ο απανταχού Ελληνισμός να παραμείνει αφοσιωμένος στη θρησκευτική του πίστη, τα πανανθρώπινα ιδανικά που ως πολιτισμός γέννησε, καθώς και στο μεγάλο όραμα της ελευθερίας.

Με τα λόγια του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας κ.κ. Μακαρίου, η μοναδική αυτή επέτειος των 200 ετών ελληνικής ανεξαρτησίας καλεί όλους τους Έλληνες Ορθοδόξους να θυμηθούν και πάλι τις ρίζες τους: τους μάρτυρες της πίστεως και τους ήρωες της πατρίδος!