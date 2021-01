Πολιτική

Σήφης Βαλυράκης: έκκληση από τον δικηγόρο της οικογένειας να εμφανιστεί ο δράστης (βίντεο)

Κατέθεσε ο μάρτυρας που είδε το επεισόδιο μεταξύ Βαλυράκη και αλιευτικού. Τα στοιχεία που υπάρχουν. Πώς περιέγραψε στον ΑΝΤ1 το περιστατικό ο δικηγόρος. "Θέμα χρόνου ο εντοπισμός του δράστη".

Νέα τροπή παίρνει η υπόθεση του θανάτου του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ, Σήφη Βαλυράκη, καθώς στη δικογραφία περιλαμβάνεται και η μαρτυρία ενός ατόμου που αναφέρει ότι ο Σήφης Βαλυράκης άρχισε να διαπληκτίζεται με κάποιους που επέβαιναν σε αλιευτικό σκάφος. Μιλώντας το πρωί στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" ο δικηγόρος της οικογένειας Βαλυράκη, Γιώργος Σπύρου, τόνισε μάλιστα ότι υπάρχουν και άλλοι μάρτυρες που είδαν το περιστατικό, το οποίο περιέγραψε και ο ίδιος:

"Ενώ επέβαινε στο μικρό του φουσκωτό, συναντήθηκε με αλιευτικό σκάφος, μήκους περίπου 8 μέτρων, λευκού χρώματος, το πλήρωμα του οποίου άσκησε λεκτική βία και προχώρησε σε επιθετική συμπεριφορά, κάνοντας κύκλους γύρω από το σκάφος του κ. Βαλυράκη, προκαλώντας μεγάλο κυματισμό, κοντά στο Νησί των Ονείρων. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την πτώση του στο νερό και την κατάληξη του σκάφους στα βράχια, ακυβέρνητο".

Όπως σημείωσε ο κ. Σπύρου, αυτές δεν είναι εικασίες, καθώς ο άνθρωπος που τα αναφέρει, κατέθεσε στις Αρχές. “Προσήλθε και σε μένα και μου είπε λεπτομέρειες για όσα είδε. Δεν υπάρχει μόνο ένας αυτόπτης που κατέθεσε λεπτομερώς, αλλά υπάρχουν κι άλλοι μάρτυρες που είδαν το ίδιο περιστατικό από πιο μακριά”, πρόσθεσε.

Ο δικηγόρος της οικογένειας Βαλυράκη έκανε μάλιστα έκκληση στον δράστη να εμφανιστεί από μόνος του στις Αρχές, απαλύνοντας παράλληλα και τον πόνο της οικογένειας. Εκτίμησε δε ότι δεν θα αργήσει πολύ να εντοπιστεί το εν λόγω αλιευτικό, καθώς υπάρχουν πολύ λίγα στην περιοχή με τα χαρακτηριστικά που περιέγραψαν οι μάρτυρες. “Υπάρχουν πολύ λίγα αλιευτικά με αυτό το μήκος, ξέρω που ελλιμενίζονται, ξέρω την ώρα του συμβάντος, υπάρχουν θεάσεις που συλλέγονται. Δεν θα αργήσει πολύ να εντοπιστεί το αλιευτικό. Είναι θέμα χρόνου” τόνισε ο κ. Σπύρου.

Εξάλλου, ο δικηγόρος εκτίμησε ότι είναι απίθανο ο Σήφης Βαλυράκης να χτυπήθηκε από τη δική του προπέλα γιατί καθόταν στο μπαλόνι, άρα έπεσε στο πλάι, όπως είπε. “Αυτό θα πιστοποιηθεί από την ιατροδικαστική εξέταση. Θα ταυτοποιηθεί και το είδος της προπέλας. Άλλωστε, για αυτό αναβλήθηκε και η κηδεία του”. Όσο για τα κίνητρα του δράστη είπε ότι πιθανόν να έχουν να κάνουν με την επαγγελματική του στάση και την ιδιοκτησιακή του αντίληψη για τη θάλασσα, που προκαλεί εχθρική στάση προς τους μη επαγγελματίες ψαράδες.





Νωρίτερα, μίλησαν στον ΑΝΤ1 ο πρόεδρος του Fetes club 4x4, Βαγγέλης Γκαγκάρης και ο Επικεφαλής της Ομάδας Διάσωσης Εύβοιας Nίκος Αποστόλου, οι οποίοι συμμετείχαν στις έρευνες για τον εντοπισμό του Σήφη Βαλυράκη:





Υπενθυμίζεται ότι η σύζυγος του Σήφη Βαλυράκη, Μίνα Παπαθεοδώρου-Βαλυράκη, έστειλε επιστολή προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Γιάννη Πλακιωτάκη, στην οποία εκφράζει βεβαιότητα για ανθρωποκτονία, ζητώντας να ενεργήσει άμεσα ώστε να επισπευστούν οι έρευνες για το δυστύχημα που στοίχισε τη ζωή στον πρώην Υπουργό.

Η ιατροδικαστική έκθεση αναφέρει πως η αιτία του θανάτου του πρώην Υπουργού είναι βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις στην αριστερή πλάγια τραχηλική χώρα και στο λαιμό. Ο ιατροδικαστής ανέφερε, επίσης, ότι οι κακώσεις αυτές προκλήθηκαν από θλον και τέμνον όργανο, που ένα τέτοιο είναι η προπέλα του σκάφους και επειδή το γεγονός αυτό συνέβη μέσα στη θάλασσα, συνεπακόλουθό του ήταν ο πνιγμός. Ο ιατροδικαστής δεν διαπίστωσε ο Σήφης Βαλυράκης να είχε υποστεί κάποιο καρδιακό πρόβλημα, ούτε κάποιο λιποθυμικό επεισόδιο.