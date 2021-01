Πολιτισμός

Πέθανε ο Δημήτρης Ατζέμης

Έφυγε από τη ζωή ο βιρτουόζος του μπουζουκιού Δημήτρης Ατζέμη.

Έφυγε από τη ζωή, το βράδυ της Τρίτης, ο βιρτουόζος του μπουζουκιού Δημήτρης Ατζέμης. Υπήρξε, εκτός των άλλων, δάσκαλος του μπουζουκιού και σταθερός συνεργάτης του Σταύρου Κουγιουμτζή, παίζοντας, επί σειρά ετών, μπουζούκι στην ορχήστρα του. Ήταν δάσκαλος στο 10ο δημοτικό σχολείο Συκεών.

Σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, ο Σύλλογος Μουσικών Βορείου Ελλάδος έγραψε: «Ο Δημήτρης Ατζέμης μας άφησε σήμερα. Ένας από τους καλύτερους μουσικούς και δασκάλους της πόλης μας! Παράδειγμα ήθους, ευγένειας και καλοσύνης! Ο Σύλλογος Μουσικών Βορείου Ελλάδος πενθεί. Αγαπημένε μας Δημήτρη καλό ταξίδι! Θα σε θυμόμαστε πάντα. Τα θερμότερά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους. Οι συνάδελφοί σου».