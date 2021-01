Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Δωρεάν τεστ σε 26 σημεία της Ελλάδας την Τετάρτη

Που θα βρίσκονται σήμερα κλιμάκια του ΕΟΔΥ; Τι έδειξαν τα 2.265 τεστ που πραγματοποιήθηκαν χθες στην χώρα;

Κλιμάκια του ΕΟΔΥ αποτελούμενα και από Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) πραγματοποίησαν χθες, Τρίτη 26 Ιανουαρίου, δωρεάν ελέγχους ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test), μέσα από το αυτοκίνητο (drive through).

Συνολικά, σε 26 μαζικές δειγματοληψίες, διενεργήθηκαν 2.265 rapid test από τα οποία ανευρέθησαν 25 κρούσματα (1,10%).

Παρατίθενται τα στοιχεία από τις χθεσινές δράσεις σε ανοιχτούς χώρους ανά την Ελλάδα στις ακόλουθες περιοχές.



ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών: Σύνταγμα

Πραγματοποιήθηκαν 386 rapid test και προέκυψαν 4 θετικά (1,04%).

ΠΕ Βόρειου Τομέα: Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας

Πραγματοποιήθηκαν 414 rapid test και προέκυψαν 9 θετικά (2,17%).

ΠΕ Πειραιώς: Super Market Σκλαβενίτης Κερατσινίου

Πραγματοποιήθηκαν 90 rapid test και προέκυψε ένα θετικό (1,11%).

ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθήνας: Super Market Σκλαβενίτης Αγίας Βαρβάρας

Πραγματοποιήθηκαν 59 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Πέλλας: Αριδαία

Πραγματοποιήθηκαν 70 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Ρόδου: Λ. Εθνικής Αντιστάσεως

Πραγματοποιήθηκαν 25 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Καρδίτσας: Καστανιά Καρδίτσας

Πραγματοποιήθηκαν 16 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Καρδίτσας: Μούχα Καρδίτσας

Πραγματοποιήθηκαν 16 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Εύβοιας: Κοινότητα Στενής

Πραγματοποιήθηκαν 41 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Εύβοιας: Κοινότητα Λούτσας

Πραγματοποιήθηκαν 59 rapid test και προέκυψαν 3 θετικά (5,08%).

ΠΕ Εύβοιας: Κοινότητα Θεολόγου

Πραγματοποιήθηκαν 63 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Εύβοιας: Αμφιθέας

Πραγματοποιήθηκαν 41 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (4,88%).

ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας: Μεσολόγγι

Πραγματοποιήθηκαν 4 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Φλώρινας: Αμύνταιο

Πραγματοποιήθηκαν 43 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Πιερίας: Κονταριώτισσα

Πραγματοποιήθηκαν 180 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (1,11%).

ΠΕ Πιερίας: Ανδρομάχη

Πραγματοποιήθηκαν 20 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Πιερίας: Λιτόχωρο

Πραγματοποιήθηκαν 15 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Έβρου: Αλεξανδρούπολη

Πραγματοποιήθηκαν 40 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Θάσου: Ραχώνι

Πραγματοποιήθηκαν 9 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Κω: Καρδάμαινα

Πραγματοποιήθηκαν 189 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Λάρισας: Σκεπαστή Αγορά Νεάπολης

Πραγματοποιήθηκαν 203 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Λάρισας: Φάρσαλα

Πραγματοποιήθηκαν 97 rapid test και προέκυψαν 3 θετικά (3,9%).

ΠΕ Λάρισας: Ανωχώρι Φαρσάλων

Πραγματοποιήθηκαν 55 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Μαγνησίας: Πανθεσσαλικό Στάδιο Βόλου

Πραγματοποιήθηκαν 80 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Ξάνθης: Ξάνθη

Πραγματοποιήθηκαν 43 rapid test και προέκυψε ένα θετικό (2,33%).

ΠΕ Ικαρίας: Φραντάτο

Πραγματοποιήθηκαν 7 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

Σήμερα, Τετάρτη 27 Ιανουαρίου, κλιμάκια του ΕΟΔΥ θα βρίσκονται στα εξής σημεία:

ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών: Σύνταγμα

ΠΕ Βόρειου Τομέα Αθηνών: Δήμος Γαλατσίου

ΠΕ Νήσων: Δημαρχείο Σαλαμίνας

ΠΕ Δυτικής Αττικής: Super Market Σκλαβενίτης Ελευσίνας

ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών: Super Market Σκλαβενίτης Περιστερίου

ΠΕ Πέλλας: Γυψοχώρι

ΠΕ Πέλλας: Τριφύλλι

ΠΕ Πέλλας: Σταυροδρόμι

ΠΕ Πέλλας: Εσωβάλτα

ΠΕ Ρόδου: Λ. Κρεμαστής

ΠΕ Ρόδου: 3χλμ Ρόδου-Λίνδου

ΠΕ Θεσσαλονίκης: Δήμος Δέλτα

ΠΕ Θεσσαλονίκης: Δήμος Πυλαίας

ΠΕ Πιερίας: Ανδρομάχη

ΠΕ Πιερίας: Αιγίνιο

ΠΕ Αρκαδίας: Πλατεία Καρτσιώτη Άστρους

ΠΕ Αρκαδίας: Παράλιο Άστρος

ΠΕ Αρκαδίας: Μελίγου

ΠΕ Βοιωτίας: Θήβα

ΠΕ Καρδίτσας: Περιφερειακός Καρδιτσομαγούλας

ΠΕ Καστοριάς: Λ. Κύκνων

ΠΕ Λήμνου: Μύρινα

ΠΕ Φλώρινας: Αμύνταιο

ΠΕ Μαγνησίας: Άγρια Βόλου

Κέρκυρας: Δημοτικό Θέατρο

ΠΕ Λάρισας: Ελασσόνας