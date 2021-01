Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ο Κικίλιας ενημέρωνει τους εκπροσώπους των κομμάτων

Ο υπουργός Υγείας ενημερώνει τα κόμματα για την πανδημία. Θα συμμετέχει και ο Σωτήρης Τσιόδρας.

Στο πλαίσιο της τακτικής ενημέρωσης των κοινοβουλευτικών κομμάτων για τις εξελίξεις στο μέτωπο της πανδημίας, ο υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας, θα συναντηθεί με τους εκπροσώπους των κομμάτων. Στο επίκεντρο της συνάντησης θα βρεθούν η επιδημιολογική κατάσταση της χώρας και οι εμβολιασμοί για την COVID-19.

Στη συνάντηση, που θα πραγματοποιηθεί στο υπουργείο Υγείας στις 14:00, θα συμμετάσχουν ο γγ Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, η πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, Μαρία Θεοδωρίδου και ο καθηγητής Σωτήρης Τσιόδρας.

Σήμερα ξεκίνησε ο εμβολιασμός και στο Καστελλόριζο, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας.