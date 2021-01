Αθλητικά

Μίλαν: η συγνώμη του Ιμπραΐμοβιτς στους συμπαίκτες του

Ο αειθαλής επιθετικός άνοιξε το σκορ στο ντέρμπι του Μιλάνου για το κύπελλο Ιταλίας, αλλά μετά είχε πολλά νεύρα….

Συγγνώμη ζήτησε ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς από τους συμπαίκτες του στα αποδυτήρια, μετά το τέλος της προημιτελικής αναμέτρησης με την Ιντερ, όπου η Μίλαν γνώρισε την ήττα (2-1) και αποκλείστηκε από τη συνέχεια της διοργάνωσης.

Ο Σουηδός επιθετικός αποβλήθηκε στο 58ο λεπτό, με δεύτερη κίτρινη κάρτα για φάουλ στον Κολάροφ. Είχε προηγηθεί εκείνη, για τη διαμάχη του με τον Ρομέλου Λουκάκου, για τον οποίο ο Ιμπραϊμοβιτς διαβεβαίωσε επίσης τους συμπαίκτες του, ότι δεν είχε χρησιμοποιήσει ρατσιστικές φράσεις.

«Ο Ζλάταν ζήτησε συγνώμη σαν μεγάλος πρωταθλητής όπως είναι», είπε ο προπονητής της Μίλαν, Στέφανο Πιόλι.

Ο Ιμπραϊμοβιτς που άνοιξε χθες το σκορ στο Μιλάνο είναι ο τρίτος γηραιότερος σκόρερ στην ιστορία του ιταλικού Κυπέλλου (σε ηλικία 39 ετών 3 μηνών και 23 ημερών), μετά τον Φραντσέσκο Τότι (Ρόμα 2017, 40 χρόνια, 4 μήνες και 5 ημέρες) και τον Πασκουάλε Παρόντι (Αλεσάντρια 57-58, 49 ετών, 2 μήνες και 25 ημέρες). Επίσης με αυτό το γκολ, είναι ο μόνος παίκτης της Μίλαν που σκόραρε σε όλες τις διοργανώσεις που έπαιξε με τη Μίλαν αυτή τη σεζόν: Europa League, Serie A και Coppa Italia.