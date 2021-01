Παράξενα

Θρησκευτικός θησαυρός βρέθηκε σε σπίτι (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μετά από έρευνα της ΕΛΑΣ σε διαμέρισμα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν περισσότερες από 380 εικόνες θρησκευτικού περιεχομένου και εκκλησιαστικά είδη.

Αστυνομικοί του Τμήματος Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Αρχαιοτήτων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, με τη συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος Ασφαλείας Δράμας, εντόπισαν έπειτα από έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε οικία σε περιοχή της Δράμας, πλήθος θρησκευτικών εικόνων και εκκλησιαστικών ειδών.

Συγκεκριμένα, το πρωί της Τρίτης (26-01-2021), παρουσία δικαστικού λειτουργού διενεργήθηκε έρευνα σε οικία, οι ένοικοι της οποίας έχουν αποβιώσει, στο εσωτερικό της οποίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν περισσότερες από 380 εικόνες θρησκευτικού περιεχομένου και εκκλησιαστικά είδη.

Από αυτά:

(1) εικόνα από τρίπτυχο εμπίπτει στις προστατευτικές διατάξεις του Νόμου «Για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς» και χρονολογείται στο δεύτερο μισό του 18ου αιώνα, σύμφωνα με γνωμάτευση αρχαιολόγου της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δράμας, ενώ

(1) Ευαγγέλιο, (1) Σύνοψη, (2) στέφανα γάμου και (2) σταυροί χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης.

Μέρος των κατασχεθέντων αποδόθηκε στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Δράμας για εξέταση και τελική αρχαιολογική και εμπορική εκτίμηση, ενώ για τα υπόλοιπα αντικείμενα θα διερευνηθεί η προέλευσή τους.

Το σχετικό προανακριτικό υλικό θα υποβληθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.