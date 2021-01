Πολιτική

Τσελίκ σε Δένδια: να απέχεις από αρνητικές προσεγγίσεις

Ζήτησε οι Έλληνες να είναι προσεκτικοί με τη γλώσσα που χρησιμοποιούν κατά της Τουρκίας, ενώ σημείωσε ότι η Άγκυρα επιθυμεί να γυρίσει σελίδα με την Ελλάδα.

«Η Τουρκία αναμένει από την Ελλάδα να δείξει θετική στάση στις διερευνητικές συνομιλίες που ξεκίνησαν με την Τουρκία κι έχουν στόχο την επίλυση πολλών διμερών ζητημάτων», τονίζει ο εκπρόσωπος του κόμματος του Ερντογάν, Ομέρ Τσελίκ.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους για το τι περιμένει η Τουρκία από τις διερευνητικές επαφές με την Ελλάδα απάντησε: «τίποτα δεν μπορεί να επιτευχθεί στις συνομιλίες αν η Ελλάδα κρατήσει στάση κατά της Τουρκίας, σε συνεργασία με άλλες χώρες. Οι Έλληνες να είναι προσεκτικοί με τη γλώσσα που χρησιμοποιούν κατά της Τουρκίας».

«Η Τουρκία «ως διπλωματικό κράτος» μπήκε στις συνομιλίες με θετική διάθεση», είπε ο εκπρόσωπος του AKP, σύμφωνα με τη Haberturk, επισημαίνοντας ότι «οι Τούρκοι διπλωμάτες εργάζονται για να υποστηρίξουν την ειρήνη και να αποτρέψουν τις συγκρούσεις». Υπογράμμισε, ταυτόχρονα, ότι η Άγκυρα στοχεύει να γυρίσει μια νέα σελίδα στις σχέσεις με την Αθήνα, ενώ έπειτα από τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματός του σημείωσε «Προσπαθούμε να γυρίσουμε μια νέα σελίδα με την Ελλάδα. Προσπαθούμε να εφαρμόσουμε τη διπλωματία».

«Ενώ αυτή η διαδικασία εξελισσόταν, το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών δυστυχώς έκανε πολύ αρνητικές δηλώσεις για την ελληνική μειονότητα στην Τουρκία». Αναφερόμενος στον Έλληνα ΥΠΕΞ Νίκο Δένδια είπε ότι «αυτός ο Υπουργός Εξωτερικών πρέπει να απέχει από αυτές τις αρνητικές προσεγγίσεις. Οι NOTAM που έχουν εκδώσει στη Μεσόγειο και στο Αιγαίο, οι δραστηριότητες που έχουν κάνει για να αυξήσουν άδικα τις περιοχές κυριαρχίας τους στη θάλασσα και στον αέρα, ή ο εξοπλισμός των αποκρατικοποιημένων νησιών δεν αποτελούν σωστές δραστηριότητες».

Ο Ομέρ Τσελίκ υποστήριξε ότι «τα βήματα που λαμβάνονται για τις μειονότητες στην Τουρκία είναι πολύ ισχυρά». «Η επιστροφή της ιδιοκτησίας των μειονοτικών ιδρυμάτων είναι μια επανάσταση και αυτή η επανάσταση έχει γίνει αποδεκτή από όλους», ανέφερε ο Ομέρ Τσελίκ υποστηρίζοντας ότι «ωστόσο, παρά τις επανειλημμένες καταδίκες από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για παραβιάσεις των δικαιωμάτων της ‘τουρκικής’ μειονότητας στη Δυτική Θράκη, η Ελλάδα εξακολουθεί να υιοθετεί την ίδια στάση. Κοιτάξτε, είναι ενδιαφέρον: τηρούν μία στάση που δεν μπορεί καν να ‘αντέξει’ τη φράση ‘τουρκική’ και ‘μειονότητα'».

Σύμφωνα με τον ίδιο, ενώ η Τουρκία άνοιξε σχολεία για 4 μαθητές στην Ίμβρο στο πλαίσιο των αιτημάτων των ορθοδόξων πολιτών, ο αριθμός των μειονοτικών σχολείων στη Δυτική Θράκη μειώθηκε από 231 σε 115 από την Ελλάδα τα τελευταία 25 χρόνια. «Αναμένουμε από την Ελλάδα να είναι πολύ ευαίσθητη σε αυτά τα θέματα και να είναι πιο ευαίσθητη στη γλώσσα που χρησιμοποιεί για την Τουρκία σε αυτή τη νέα εποχή», είπε.

Κουμουτσάκος: Η προσφυγή στη Χάγη θα εξαρτηθεί από το όποιο πλαίσιο συμφωνίας με την Τουρκία

«Θα εξαρτηθεί από το πλαίσιο της συμφωνίας των δύο πλευρών η λύση της Χάγης», σχολίασε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός, Γιώργος Κουμουτσάκος, απαντώντας σε ερώτηση για το αν συμφωνεί με την προσφυγή στο δικαστήριο της Χάγης, αν δεν συμφωνήσουν Αθήνα-Άγκυρα. Τόνισε, πως η Τουρκία δεν αναγνωρίζει τη Χάγη, για τον λόγο αυτό, «πρέπει να συμφωνηθεί ένα πλαίσιο δικαίου».

Μιλώντας στο ΘΕΜΑ 104,6 πρόσθεσε πως, «η Ελλάδα επίσημα έχει εξαίρεσει την αρμοδιότητα του δικαστηρίου τα θέματα που αφορούν τον σκληρό πυρήνα της κυριαρχίας της χώρας και την άμυνα, ήτοι δεν συζητά για γκρίζες ζώνες και για αποστρατικοποίηση των νησιών».

Μιλώντας για τις διερευνητικές και σχολιάζοντας ότι λίγα πράγματα έχουν γίνει γνωστά από τις επαφές των δύο πλευρών, σημείωσε ότι είναι αυστηρά εμπιστευτικές και πως όλα αυτά τα χρόνια η ελληνική πλευρά δεν έσπασε την εμπιστευτικότητα αυτήν. «Όλες οι κυβερνήσεις το έχουν σεβαστεί», όπως είπε. Ενώ εξήγησε, ότι όσες διαρροές έχουν γίνει είναι από την τουρκική πλευρά.

Η Τουρκία όπως είπε, επέλεξε να αναβαθμίσει τη εικόνα της συνάντησης, διότι ήταν μια μακρά περίοδο έντασης και θέλει να δείξει την καλή δική της θέληση. Δεν είναι κατά ανάγκη όπως είπε, ένα θετικό βήμα αλλά, μια κίνηση ατμόσφαιρας, χωρίς αυτό να σημαίνει κάποια αλλαγή στις σταθερές τουρκικές θέσεις. «Χρειάζεται υπομονή και διάλογος, γεφύρωση αντίθετων απόψεων που απαιτεί προσπάθεια και επιμονή».

Ο κ. Κουμουτσάκος, αναφέρθηκε και στη συνέντευξη του Αντώνη Σαμαρά. «Είναι πρώην πρωθυπουργός και έχουν τη δική τους βαρύτητα τα όσα λέει στο πλαίσιο δημόσιο διαλόγου στα ελληνοτουρκικά. Όμως, τον τελικό λόγο έχουν ο πρωθυπουργός και η κυβέρνηση» , τόνισε. Επίσης επισήμανε ότι δεν υπάρχει κανέναν πρόβλημα στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, ότι είναι σπέκουλα του ΣΥΡΙΖΑ και υπογράμμισε πως, «η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας είναι αρραγής και η κυβέρνηση ισχυρή».

Τέλος, όπως είπε, ο ίδιος θα ψηφίσει τα μνημόνια με τη Β. Μακεδονία. Όπως είπε, «ήδη προεκλογικά και με προσωπικό κόστος, ήμουν μεταξύ εκείνων που έλεγαν ότι μια συμφωνία που έχει κυρωθεί δεν μπορεί να μην εφαρμοστεί από την Ελλάδα ως συνέχεια του κράτους». Είμαστε μια χώρα όπως είπε, που βασίζει την εξωτερική της πολιτική πάνω στα συμφωνηθέντα κείμενα, «δεν θα το τινάζαμε στον αέρα», τόνισε.

Με πληροφορίες από ΚΥΠΕ