Οικονομία

Πλειστηριασμοί: μέχρι πότε “παγώνουν”

Τι συμφωνήθηκε στη διαπραγμάτευση μεταξύ κυβέρνησης και θεσμών.

Παγωμένοι θα μείνουν ως τις 15 Μαρτίου οι πλειστηριασμοί και γενικότερα η δυνατότητα χρήσης μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης, μετά τη συμφωνία που επήλθε για το θέμα μεταξύ κυβέρνησης και θεσμών.

Σύμφωνα με το euro2day.gr, οι θεσμοί αποδέχθηκαν την προσέγγιση της κυβέρνησης για την ανάγκη παράτασης της απαγόρευσης, συμφωνώντας σε δίμηνη διάρκειά της.

Η συμφωνία προβλέπει μερική επανεκκίνηση πλειστηριασμών και μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης από τις 16 Μαρτίου. Η προστασία θα διατηρηθεί μόνο για όσους έχουν πληγεί από την πανδημία και για περιορισμένο διάστημα (σ.σ. ως τον Ιούνιο του 2021).

Πρόκειται για εξέλιξη που πλήττει τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις, οι οποίες θεωρούν ότι πρέπει να αρθεί, άμεσα, η γενική απαγόρευση για τα μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης και να παραμείνει μόνο για όσους έχουν πληγεί από την πανδημία και δεν έχουν κάνει χρήση μέτρων στήριξης (Γέφυρα, moratoria).