Κοινωνία

Κακοκαιρία: πλημμύρες, χιόνια και προβλήματα στην Ελλάδα (εικόνες)

Προβλήματα στη δυτική και κεντρική Ελλάδα, αλλά και εικόνες βγαλμένες από παραμύθια, με παγωμένες εκτάσεις και λευκά τοπία.

Σοβαρά προβλήματα στην Αιτωλοακαρνανία έχει προκαλέσει η κακοκαιρία που πλήττει τη χώρα, «επιμένοντας» στα δυτικά, όπου έχουν διακοπεί οι ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες με τα νησιά του Ιονίου, λόγω των ισχυρών ανέμων.

Τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίστηκαν στην Αιτωλοακαρνανία και κυρίως στο δήμο Ακτίου – Βόνιτσας, όπου υπερχείλησαν τα ποτάμια και πλημμύρισε ο Βάτος.

Την κήρυξη του δήμου Αγρινίου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ζητά το τοπικό συντονιστικό όργανο, λόγω πλημμυρικών φαινομένων που εκδηλώθηκαν χθες, εξαιτίας της έντονης βροχόπτωσης. Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στο αίτημα, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων ρέματα υπερχείλισαν και πλημμύρισαν πολλές περιοχές εξαιτίας του μεγάλου όγκου βροχής που έπεσε στην ευρύτερη περιοχή, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές σε καλλιέργειες, σπίτια, επιχειρήσεις, και δίκτυα υποδομών.

Στο μεταξύ, σε εξέλιξη βρίσκεται σύσκεψη στο Αγρίνιο υπό την προεδρία του περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριου Φαρμάκη, για τα προβλήματα που προκάλεσε το κύμα κακοκαιρίας στην Αιτωλοακαρνανία, ενώ ο δήμος Αγρινίου ξεκίνησε τη διαδικασία για την καταγραφή των ζημιών.

Ορεινή Ναυπακτία: Έφυγε ο δρόμος

Οι συνεχείς βροχοπτώσεις στην ορεινή Ναυπακτίας προκάλεσαν την υποχώρηση του δρόμου, με τμήμα 20 μέτρων να χάνεται σε ποσοστό πάνω από 50%. Ο δρόμος αποκλείστηκε μαζί και ο Πλάτανος, με το μόνο τρόπο πρόσβασης να είναι μέσω Χόμορης και Ελευθέριανης.

Πάγωσε η «λίμνη» στον κάμπο της Λαψίστας

Κάτω από τα νερά βρίσκεται σχεδόν όλος ο κάμπος της Λαψίστας, στη Ζίτσα Ιωαννίνων. Οι εκτάσεις έχουν πλημμυρίσει μετά τις έντονες βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών.

Σήμερα με τον υδράργυρο να έχει πέσει υπό το μηδέν, το μεγαλύτερο μέρος της πλημμυρισμένης περιοχής έχει παγώσει.

Στα λευκά η Ελασσόνα

Από νωρίς το πρωί ξεκίνησε να χιονίζει στα ορεινά της Ελασσόνας, ενώ στο Λιβάδι το δεν άργησε να το «στρώσει», με τον παγετό να είναι ιδιαίτερος αισθητός, αφού ο υδράργυρος έφτασε στους -4.

Χιόνια στη Μακεδονία

Χιονοπτώσεις σημειώνονται σήμερα στη Χαλκιδική, τις Σέρρες και τα βόρεια ορεινά των νομών Ημαθίας, Πιερίας και Πέλλας, στις περιοχές όπου βρίσκονται τα χιονοδρομικά κέντρα. Το πρωί σημειώθηκε ελαφριά χιονόπτωση στον Χορτιάτη, χωρίς, ωστόσο να υπάρξουν προβλήματα.

Ο επικεφαλής του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Μπάμπης Στεργιάδης δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι λόγω των ισχυρών ανέμων, που φτάνουν τα 7 με 8 μποφόρ, σημειώθηκαν αρκετές πτώσεις δέντρων στη βιομηχανική περιοχή της Σίνδου ενώ προκλήθηκαν ζημιές σε οχήματα. Τέντες και πινακίδες στην περιοχή του Σιδηροδρομικού Σταθμού έπεσαν στο έδαφος, ενώ κλαδιά δέντρων έχουν σπάσει σε διάφορα σημεία της πόλης και συνεργεία έχουν σπεύσει στις περιοχές αυτές για να τα μαζέψουν. Πλημμύρες δεν έχουν σημειωθεί μέχρι στιγμής.

«Τα έντονα καιρικά φαινόμενα θα συνεχιστούν ως το μεσημέρι οπότε προβλέπεται μείωση της έντασης των ανέμων. Από αύριο αναμένεται βελτίωση του καιρού και αύξηση της θερμοκρασίας που το Σαββατοκύριακο θα φτάσει ακόμη και τους 14 βαθμούς Κελσίου», πρόσθεσε ο κ. Στεργιάδης.

Στο μεταξύ, η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Μακεδονίας ανακοίνωσε ότι η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται αποκλειστικά με την χρήση ειδικού τύπου ελαστικών ή αντιολισθητικών αλυσίδων στην Εθνική οδό Ελασσόνας - Δεσκάτης - Καλαμπάκας, από το 32ο χλμ. έως το 52ο χλμ., στη Δημοτική οδό Δεσκάτης - Γηλόφου, στο Δημοτικό οδικό δίκτυο της Δεσκάτης, από το 18ο έως 28ο χλμ. της Επαρχιακής οδού Καστοριάς - Φλώρινας (μέσω Βιτσίου) και από το 38ο έως 42ο χλμ. της Επαρχιακής οδού Καστοριάς - Ιωαννίνων (μέσω Νεστορίου). Με αλυσίδες γίνεται η κυκλοφορία και στον κάθετο άξονα της Εγνατίας Οδού (Α-27) Νίκης-Φλώρινας, καθώς και στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο της Φλώρινας.

Πηγή: onlarissa.gr, nafpaktianews.gr, patrastimes.gr, epiruspost.gr, halkidikinews.gr