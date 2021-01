Οικονομία

Έξοδος στις αγορές: άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το δεκαετές ομόλογο

Πόσα χρήματα προσδοκά να αντλήσει το ελληνικό δημόσιο και με ποιο επιτόκιο.

Σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα κινείται η ζήτηση για το 10ετές ελληνικό ομόλογο, με τις προσφορές να ξεπερνούν τα 22 δις ευρώ.

Ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους έδωσε χθες εντολή σε αναδόχους να προχωρήσουν σε έκδοση δεκαετούς ομολόγου, λήξης τον Ιούνιο του 2031.

Σύμφωνα με την αρχική καθοδήγηση που ανακοίνωσαν οι τράπεζες οι οποίες έχουν αναλάβει την έκδοση, το κουπόνι του ομόλογου (επιτόκιο) αρχικά διαμορφώθηκε στο επίπεδο του βασικού επιτοκίου της διατραπεζικής αγοράς (midswap) προσαυξημένο κατά περιθώριο 1,10%, δηλαδή στο επίπεδο του 0,9%, ενώ στην συνέχεια υποχώρησε στην περιοχή του 0,85%.

Σημειώνεται ότι ανάδοχοι της έκδοσης είναι οι Barclays, Citi, Deutsche Bank, Morgan Stanley, Nomura and Eurobank.

Υπενθυμίζεται πως στόχος του ΟΔΔΗΧ για εφέτος είναι η έκδοση ομολόγων ύψους έως 12 δισ. ευρώ. Το υπουργείο Οικονομικών επιδιώκει να καλύψει τις αυξημένες δαπάνες για την στήριξη της αγοράς και να διατηρήσει σε υψηλά επίπεδα το ταμειακό μαξιλάρι ασφαλείας.