Κόσμος

Πυροβολισμοί σε ένοπλο που σημαδεύει το μωρό του (βίντεο)

Συγκλονιστικό είναι το βίντεο της επιχείρησης εξουδετέρωσης άνδρα που σημαδεύει το μωρό του.

Το βίντεο ένοπλης συμπλοκής με ύποπτο που κρατούσε όμηρο μωρό έδωσαν στη δημοσιότητα οι αστυνομικοί του Φοίνιξ, στην Αριζόνα.

Το περιστατικό έλαβε χώρα στις 9 Ιανουαρίου όταν η αστυνομία εκλήθη να μεταβεί σε μοτέλ, όπου ένας άνδρας, που αργότερα αναγνωρίστηκε και ήταν 37 ετών, είχε διαμάχη με μία γυναίκα με ένα μωρό, στο παρκινγκ.

Τα τηλεφωνήματα στο τοπικό αστυνομικό τμήμα έπεσαν «βροχή» με άλλους να λένε ότι ένοπλος κρατά όμηρο μωρό και πυροβολεί και άλλους ότι ένας άνδρας βγήκε στο δρόμο, σταμάτησε ένα αυτοκίνητο και κράτησε τον οδηγό του, υπό την απειλή όπλου.

Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο είδαν τον ένοπλο 37χρονο να κρατά το μωρό. Παρά τις εκκλήσεις τους να αφήσει το μωρό ή το όπλο, εκείνος επιμένει και σημαδεύει το μωρό και άλλους ανθρώπους που βρίσκονταν στο σημείο.

Στο σημείο φτάνουν ενισχύσεις και τελικά ένας ένστολος πυροβολεί τον άνδρα και αρπάζουν το μωρό, το οποίο είναι ασφαλές.

Ο 37χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου λίγο αργότερα κατάληξε.

Σύμφωνα με τις έρευνες, ο ένοπλος ήταν ο πατέρας του μωρού που τσακωνόταν με τη μητέρα του.

Κανένας αστυνομικός δεν τραυματίστηκε κατά το περιστατικό και κάποιοι περαστικοί υπέστησαν ελαφρά τραύματα.