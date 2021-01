Life

Ντενίση για το περιστατικό Κιμούλη - Δούκα: Δεν έπεσα από τα σύννεφα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

"Χείμαρρος" η Μιμή Ντενίση στο "Πρωινό". Τι συμβούλεψε τον Γιώργο Κιμούλη. Πώς "είδε" την επιστροφή του Γιώργου Λιάγκα στην εκπομπή.