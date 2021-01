Αθλητικά

ΕΠΟ: δεν υπάρχει άλλος χρόνος για την επανέναρξη των πρωταθλημάτων

Σε δραματικό τόνο η ανακοίνωση της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας.

Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία σήμανε «συναγερμό» για την αγωνιστική δραστηριότητα στις «μικρές» κατηγορίες και τη δυνατότητα διεξαγωγής των πρωταθλημάτων της Football League, της Γ΄ Εθνικής κατηγορίας και της Α΄ Εθνικής Γυναικών.

Με το χρόνο να κυλάει γρήγορα και να βρισκόμαστε ήδη προ της έλευσης του Φεβρουαρίου, η ΕΠΟ επισημαίνει ότι τα χρονικά περιθώρια δυνατότητας διεξαγωγής εξαντλούνται και η επιβίωση εκατοντάδων οικογενειών βρίσκεται πλέον σε άμεσο κίνδυνο.

Η ανακοίνωση της ΕΠΟ:

Δεκάδες επαγγελματικές και ερασιτεχνικές ομάδες, εκατοντάδες εργαζόμενοι στο χώρο του ποδοσφαίρου με τις οικογένειές τους και χιλιάδες ποδοσφαιριστές και ποδοσφαιρίστριες ζουν καθημερινά με την αγωνία και την προσμονή της επιστροφής στους αγωνιστικούς χώρους και την κανονικότητα της καθημερινής τους δραστηριότητας.

Η απόφαση γι' αυτό βρίσκεται στα χέρια των αρμοδίων επιστημόνων που έχουν επιφορτιστεί με τη λήψη αποτελεσματικών μέτρων για την προάσπιση της δημόσιας υγείας.

Σε αυτό το ασφυκτικό πλαίσιο, η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία έχει ήδη καταθέσει τον σχετικό προτεινόμενο σχεδιασμό -που περιλαμβάνει και το απαιτούμενο πλήρες υγειονομικο πρωτόκολλο- και με αλλεπάλληλες πρωτοβουλίες και διαρκείς επικοινωνίες προς τους Υπουργούς κ.κ. Βορίδη και Κικίλια, τον Υφυπουργό Πολιτισμού & Αθλητισμού κ. Αυγενάκη και τον Γενικό Γραμματέα του Υπ. Υγείας κ. Πρεζεράκο, έχει ενθαρρύνει επανειλημμένα την επιτροπή των επιστημόνων, ώστε να προχωρήσει στην έγκριση του πρωτοκόλλου (ή και τη βελτίωσή του εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο) και κατά συνέπεια στην αποδοχή του αιτήματος έναρξης των προπονήσεων των ομάδων της Football league, της Γ΄ Εθνικής κατηγορίας και της Α΄ Εθνικής κατηγορίας γυναικών.

Με απόλυτο σεβασμό στις απαιτήσεις διαχείρισης της υφιστάμενης κατάστασης, ζητούμε από όλους να αντιληφθούν ότι τα χρονικά περιθώρια δυνατότητας διεξαγωγής των εν λόγω πρωταθλημάτων εξαντλούνται και η επιβίωση εκατοντάδων οικογενειών βρίσκεται πλέον σε άμεσο κίνδυνο.